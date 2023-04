A férfi röplabda Extraligában az elődöntő első mérkőzését rendezik meg hétfőn 18 órától a Don Bosco Sportközpontban a GreenPlan-VRC Kazincbarcika, illetve a MÁV Előre SC-Foxconn csapatai között (a másik ágon a Pénzügyőr SE és a Fino Kaposvár csatázik).

– Lezárult nemrég egy fejezet, és kezdődik egy új – kezdte Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Úgy gondolom, ez a négy csapat megérdemelten került a négy közé. A PSE szezon eleji formáját senki nem tudta lekövetni, ám mi is sokat tettünk azért az alapszakasz második etapjában, és a középszakaszban, hogy viszonylag könnyebb párharcunk legyen a negyeddöntőben. A Fehérvár is jól teljesített, ők a Kecskeméten jutottak keresztül az előző körben, a Kaposvár ugyan kimaradt a négyből az alapszakasz után, de igazolásaiknak is hála remekeltek, és túljutottak azon a Debrecenen, amelynél voltak már sérültek, betegek. A hazai pálya előnye meg van az elődöntőben, ami nem nyomasztóan kell hogy hasson, előnyt kell belőle kovácsolni. A székesfehérváriakkal eddig négy találkozónk volt, kölcsönösen nyertünk a másik otthonában. Az alapszakaszban előbb ők győztek 3:0-ra Barcikán, aztán mi náluk 3:0-ra, ekkor már velünk volt Reffatti. A középszakaszban ismét mi voltunk a jobbak az ő termükben, 3:1-re győztünk, a negyedik, itteni mérkőzésen a MÁV Előre volt jobb (0:3). Ekkor páran pihentek, de volt aki nem is játszott nálunk. Nem lehet őket leírni, nagy jó, fiatal dinamikus csapat. A rutin mellettünk szól, minél hamarabb meg kell törni őket, ha nem tudjuk, akkor nagyon fel tudnak pörögni. Edzőjük, Dávid Zoltán a barátom, remélem, ő fog többet gratulálni nekem, és nem fordítva. Ismerjük egymást, a mentalitást, a gondolkodást. Jól csinálja, jól át tudja adni azt az erőt, ami ő.

Öt szettek a PSE-vel

A Barcika az elődöntőig zajló időszakot, a negyeddöntőt követően részben arra szánta, hogy edzőmeccset vívjon: egyet az NB I Ligás MEAFC-Miskolccal, kettőt pedig, oda-vissza alapon a Pénzügyőrrel.

– Örülök, hogy tudtunk segíteni a miskolciaknak az NB I-es rájátszásuk előtt, hogy ne legyen meccshiányuk egy hónapig – közölte Toronyai Miklós. – Velük a cseresorral játszottunk, kivéve Moraest. A Pénzügyőrrel vívott két meccs közül a fővárosin betegség miatt Csoma hiányzott, aztán a pár nappal később barcikai mérkőzést Szabó D. hagyta ki, mert nem volt egészséges. Mindkét összecsapás ötszettes volt, Pesten az utolsó szettre cserékkel vonultunk fel, 33-31-ig ment a csata, kölcsönösen ,,ütötte" egymást a két csapat, mindenki próbálta kihozni a maximumot. A múlt keddi, itteni találkozón az első három játszmát a lehető legerősebb összeállításában játszottuk, a jó nyitásoknak és eredményes támadójátéknak köszönhetően mindegyik felvonást megnyertük. Utána forgattuk a csapatot, a negyedik és az ötödik felvonást a Pénzügyőr hozta. Nem csak elcsépelt szöveg, de ezt a két mérkőzés tényleg remekül szolgálta a felkészülést az elődöntőre. A hét végén videóztunk, megbeszéltük mit kell tennünk a Fehérvár ellen, bízunk magunkban.