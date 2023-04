Fordulás után

A második felvonásra kettőt cserélt a Misleny, azonban az első nagy helyzet a DVTK előtt adódott, aminél Somogyi kapus hárított. Pár másodperccel később Lukács D. ígéretes, a 16-oson belül középre lőtt labdájánál mentett a hazai védelem. Az 52. percben pedig, – ahogy a Diósgyőr az első félidőben, úgy – a Kozármisleny is az ellenfél lehetőségei után volt eredményes: Turi jobbról érkező beadását Vogyicska 5 méterről vágta a kapuba (1-1). A hazai együttes nem érte be ennyivel, támadott, gólt viszont a vendégek szereztek. Egy óránál járt a meccs, amikor Bényei balról, az alapvonal közeléből visszatette középre a lasztit, az érkező Cseke pedig 16 méterről a bal alsó sarokba bombázott (1-2). Bár az eredmény változott, a játék képe nem, a Misleny birtokolta többet a labdát, az ellenfél térfelén. Aztán újabb kettős hazai csere után Obounet lábában maradt a harmadik vendég gól, a gaboni támadó a léc fölé durrantott, a folytatásban pedig Beke löketét csípte el Danilovic. A 74. percben 11-eshez jutott a Misleny, Szatmári lábán esett át Vogyicska, a játékvezető picit kivárt, majd a sípjába fújt és a büntetőpontra mutatott. Az ítéletet Gránicz váltotta gólra, aki a 76. minutában a kapu jobb oldalába zúdította a labdát (2-2). A büntető előtt kettőt cserélt a DVTK, majd nem sokkal később még kettőt, utóbbi párban pálya lépettek közül a 85. percben Eppel durrantott a léc fölé. A 86. percben Medgyes tört be a 16-oson belülre, akit furcsa körülmények között választottak el a labdától, de Antal P. játékvezető ezúttal nem látott okot arra, hogy 11-est ítéljen... A 90. percben azonban csattant az ostor: Lukács D. jobbról érkező beadása után Medgyes balról, 12 méterről bombázott a rövid felső sarokba (2-3), és ezzel tulajdonképpen az NB I-be lőtte a DVTK-t, mivel a Barcika sem engedte nyerni az Ajkát.

