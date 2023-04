Férfi NB I./B Zöld csoport, 26. forduló

MEAFC-Miskolc – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, vasárnap, 18.00)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Számunkra már nincs tétje ennek a mérkőzésnek, másodikként végzünk az alapszakaszban. Viszont örülnék annak, ha többet nyújtanánk a pályán, mint az előző héten, amikor 20 ponttal kikaptunk Hódmezővásárhelyen. Ha nincs tét, akkor is küzdeni, harcolni kell a sikerért, nem lenne rossz hazai környezetben, a play-off előtt győzni. Ehhez minden bizonnyal lesz egy-két szava a Phonenix-nek, amely az átigazolási időszakban igazolt 3-4 minőségi játékost. Ezzel szélesebb lett a keretük, 8-9, jó szinten bevethető kosarasuk van, közte egy kimagasló tudású amerikai irányító.

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – Számunkra nagyon is van tétje ennek a mérkőzésnek, hiszen lehetünk akár még negyedikek is, ha nyerünk, és más eredmény kedvezően alakul, azonban hatodikok is. Három hét kihagyás után lépünk ismét pályára a bajnokságban, de igyekeztünk magunkat ritmusban tartani, játszottunk is egy edzőmeccset Egerben. A hibák kijavításán volt a hangsúly, valamint erősségeink fejlesztésén. Bízom benne, hogy az elvégzett munkának látszódni fog az eredménye. Nem számítok könnyű meccsre, mert biztos, hogy a MEAFC hazai pályán sikerrel szeretné zárni az alapszakaszt. Az fog dönteni, hogy mennyire leszünk fejben rendben, és mennyire tartjuk majd be a dolgainkat védekezésben és támadásban.