Eredmények:

Gyermek korosztály

Nage no kid: 4. Kiss Lilien, Szák Szabolcs.

Katame no kid: 2. Kozma Daniella, Czakó-Li Lívia 3. Cossuta Bendegúz, Szabados Vince.

Felnőtt korosztály

Nage no kata: 4. dr. Nagy Attila, Gál Balázs.

Katame no kata: 3. Demjén Zoltán, Karaba László.

Kime no kata: 4. Rácz Zsolt, dr. Tóth Imre.

Ju no kata: 2. Gecsei László, Reich Gábor.