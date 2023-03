Az egyik fél harmadik sikeréig zajló párharcban 2-0-ra vezet a GreenPlan-VRCK csapata a Kistext JP Auto Mercedes ellen a férfi röplabda Extraliga negyeddöntőjében, annak köszönhetően, hogy az előző két mérkőzést hozta: úgy március 14-én kedden, mint március 18-án, szombaton.

Érdekesség, hogy a fővárosiak pályaproblémája miatt a hét végi találkát is Barcikán, a Don Bosco Sportközpontban vívták meg a felek, miként a keddi, 19 órától induló harmadik ütközetre is ugyanitt kerül sor. Szombaton az észak-borsodi gárda nem a legerősebb csapatával állt ki, ugyanis Szabó D. és Blázsovics sérülés, Juhász P. pedig betegség miatt nem lépett pályára.

- Nem könnyű felpörögni egy ilyen meccsre, párharcra – kezdte Toronyai Miklós, a VRCK szakvezetője. – Én is voltam játékos, pontosan tudom, milyen nehéz olyan ellenfél ellen játszani, amely eljön hozzánk edző nélkül, minden mindegy alapon röplabdázhat, lényegtelen, hogy egy szettben tíz pontot szerez, vagy huszonegyet. A fővárosiak olyan labdákat is bevállalnak, amit normál körülmények között nem biztos, hogy megtennének, és mindezt vidáman teszik. Nekünk megfelelően kell reagálnunk erre a helyzetre, nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy nem figyelünk, hogy fejben nem koncentrálunk teljesen. Tudjuk az esélyeket, de azt is néznünk kell, hogy milyen feladatok, közeli és távoli célok vannak előttünk, ezeket kell szem előtt tartanunk. Az ilyen mérkőzések arra is jók, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak a fejlődésre, például a 16 éves Cziczlavicz Dávidnak. Neki még erős volt a szombati találkozó, de csinált szép dolgokat. Voltak hibák is, azonban ez, a hullámzó teljesítmény ilyen korban természetes, rendben van. Egy olyan kiélezett bajnokságban, mint a jelenlegi Extraliga, nem sok olyan lehetőség, meccs van, amikor az utánpótlást be lehet dobni a mélyvízbe, de most tudunk rotálni. Ugyanakkor tényleg fontos a megfelelő mentális állapot, nem szabad bealudnunk bizonyos szituációkban, állásokban, mert azok, ha nem is most, de később megbosszulhatják magukat.

Oda-vissza a Pénzügyőrrel

A barcikaiak vezetőedzője azt is hozzátette: a Kistext korábban megverte a MAFC-ot, illetve a Kecskemétet is, kubai átlójuk kifejezetten ügyes, orosz centerük hozott szombaton öt blokk-pontot, és rajtuk kívül is van még egy-két húzóemberük. A Green-Plan VRCK azonban ugyanolyan elgondolásokkal megy bele a keddi ütközetbe, mint a szombatiba. Vagyis sérülés-betegség miatt várhatóan pihenni fog Juhász, Kiss M., Szabó D., Blázsovics, de Páez sem lesz hadra fogható, illetve Moraesnek is óvatosan kell bánnia a térdével.

– Jobb, ha most jönnek az ilyen jellegű problémák, mint később – húzta alá Toronyai Miklós. – A fontosabb meccsek még előttünk vannak, amikor is mindenkire szükség lesz, százszázalékos állapotban. Pillanatnyilag úgy tervezem, hogy Warzywoda, Cziczlavicz, Tarabus, Csoma, Reffatti, Péter B., Péter M., illetve Budai lesz az, akik lehozzák a keddi meccset.

Amennyiben a Vegyész kedden is győz, akkor 3-0-ra hozza a párharcot, és akkor várja, hogy a MÁV Előre SC-Foxconnal, vagy a Kecskeméti RC-vel folytatja a bajnoki elődöntőben. A döntőbe jutásért zajló csata csupán április 3-án indulna, hogy mi a terv addig, arról az alábbiakat nyilatkozta Toronyai Miklós.

– Két nap szünetet kapnak azok, akik a legtöbbet játszották, a felnőttek, viszont a fiatalokkal, és utánpótlás játékosokkal csütörtökön játszunk egy edzőmeccset az NB I Ligás MEAFC-Miskolc-cal – tájékoztatott a szakember. – Aztán szerettünk volna összecsapni a szlovák Eperjessel, de nem jött össze, miként a Pénzügyőrnek az, hogy az ugyancsak szlovák Komárnóval játsszon. A PSE megkeresett bennünket, hogy akkor játszunk két közös felkészülési mérkőzést, így 24-én elmegyünk mi hozzájuk a fővárosba, 28-án pedig visszajönnek ők a Don Boscóba. Nekik is készülniük kell az elődöntőre, és két hét játék nélkül nem jó. Hiába van felkészülés, két ilyen meccset mindenki a lehető legkomolyabban vesz.

Toronyai Miklós egyébként a hétfői foglalkozást kihagyta, egyetemi elfoglaltsága miatt, a délelőtti kondicionális edzést, és a délutáni másfél órás átmozgatást Dudás Tamás másodedző vezényelte le.