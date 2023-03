A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a három nyert meccsig tartó negyeddöntőben, szombaton másodszor csapott össze a Kistext JP Auto Mercedes csapata és a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese. A keddi első találkozó után, amelyet a barcikaiak hazai környezetben három szettben nyertek meg, a váltott pályaválasztói jog ellenére ismét Kazincbarcikán feszültek egymásnak a felek. Ugyanis a Kistext nem tudta eddigi saját otthonában, a fővárosi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban megrendezni a meccset, és úgy döntöttek, – miután megegyeztek a Vegyésszel abban, hogy a rendezési költség egy részét átvállalja a borsodi együttes, – hogy Barcikán, a Don Bosco Sportközpontot bérelik ki.

A barcikai gárda nem a legerősebb csapatával állt ki, Szabó D. és Blázsovics sérülés, Juhász P. betegség miatt nem lépett pályára.

Rutinos játékosainak hathatós közreműködésével, Csoma és Reffatti jó megmozdulásaival a barcikai csapat kezdte jobban a meccset (3-6), és a mivel a folytatásban sem változott sokat a helyzet, szélső ütőben (is) jobban teljesített a fehér mezes Vegyész, 5-11-nél időt kért a pályaválasztó gárda. A Vegyész játékában sokáig nem volt bicsak, ám mivel 8-16-ot követően négy fővárosi pont következett, szünetet kért Toronyai Miklós, az észak-borsodiak szakvezetője. A pauzát követően Kocsondi jó sáncával és pontos ütésével két egységre csökkent a csapatok közötti különbség (15-17), de ezután Tarabus megtolta a nehéz helyzetbe került VRCK-t, és újra a Kistextnek kellett egy kis idő (15-20). A derekasan harcoló fővárosi gárdának szettgyőzelmi esélye nem volt, a Barcika az első játékrészt Csoma szélső ütésével zárta le (21-25).

Szorosabb szett

A második menet elején szép villanásai voltak Novoselovnak (4-3), és 6-6-ig együtt haladt a két gárda. Innen viszont Vegyész következett, Reffatti ásza után pedig fővárosi időkérés (6-9). Utóbbi játékos zsinórban ötöt nyithatott, és második ásza után 6-11 állt az eredményjelzőn. Azonban innen, szinte a semmiből feljött a Kistext, három egymást követő pontjuk után időt kért Toronyai edző (9-11). Nem sokkal később 13-13-ra módosult az eredmény, majd volt 18-18 is. A játszma 37. labdamenetét a pesti együttes nyerte, ekkor kikérte második idejét a barcikai edző. Csoma bombája után a pályaválasztó is igénybe vette második idejét, majd a visszatérés után egyenlítettek, nem is egyszer (22-22, 23-23). Azonban a remekül játszó Csoma két újabb ütése lezárta a második szakaszt (23-25).

A harmadik játszma elején jó sáncmunkával, majd Torbica pontos ütéseivel volt partiban a fővárosi együttes (6-6). A remekül küzdő csapatkapitány, Gebhardt N. blokkjával lett 9-8, ám innen a Vegyész jött (9-11), majd amikor három pontra hízott a Barcika előnye (10-13) időt kért a Kistext. Az ekkor megszerzett előnyét őrizte a Barcika, Reffatti is villant párat (15-19), és szépen lassan haladtak a csapatok a meccs befejezése felé. 17-22-nél még időt kért a Kistext, Reyesnek jót is tett a szünet (19-22). A folytatásban Csoma ütése, Tarabus jó sánca után meccslabdához jutott a Vegyész, de két ilyen elhibázására barcikai pauza volt a reakció, két időt is kikért Toronyai Miklós (21-24). A dupla hosszúságú szünetet követően pedig Reffatti ütése zárta le a meccset (21-25).

Kistext JP Auto Mercedes – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 0:3 (-21, -23, -21) Kazincbarcika, 250 néző. V.: Bátkai-Katona, Halász. Kistext JP Auto Mercedes: REYES 12, GEBHARDT N. 10, Novoselov 11, TORBICA 13, Óhidi 1, Kocsondi 6. Csere: Lassu (libero), Sümegi (liberó), Fazekas 1. Csapatkapitány: Gebhardt Norbert. GreenPlan-VRC Kazincbarcika: PÁEZ 3, Tarabus 8, Péter B. 5, CSOMA 20, Cziczlavicz 5, REFFATTI 12. Csere: Budai (liberó), Péter M. 2. Vezetőedző: Toronyai Miklós. Gebhardt Norbert: – Az elején kicsit talán kevésbé élesen kezdtünk, de aztán sikerült magunkra találni, hamarabb, mint a múltkori meccsen. A játék képe most jobb volt, mint kedden. Nagyon szerettünk volna legalább szettet nyerni, nem sokon múlott, reméljük, hogy a harmadik meccsen összejön, akár a bravúr is. Toronyai Miklós: – A cél a győzelem volt, ezt elértük. Nehéz ráhangolódni egy ilyen meccsre, a beszélgetések ellenére, úgy érzem, hogy még van a kupabronz elszalasztása miatt egy kis csalódottság. Ezen túl kell lépnünk, nekem és a játékosoknak is, hiszen még nagy feladatok várnak ránk. Az a tervünk, hogy még egy meccset játszunk a Kistext ellen, ami után a bajnokság legfontosabb része jön.