A mezőkeresztesi ,,öltözős eset" kapcsán megkeresték portálunkat a cigándiak, akik az alábbi választ adták:

,,A mezőkeresztesi győzelmünk után a hazai klub részéről megjelent Facebook-poszt szerint: „szörnyű állapotok” uralkodtak az általunk hátrahagyott vendégöltözőben. Ehhez csak annyit, a kialakult szokásjog szerint a vendégcsapatnak nem kötelessége kitakarítani maga után az öltözőt, ezt mi sem várjuk el, és mindenkor, minden komment nélkül meg is tesszük a hazai mérkőzéseink után, pedig tapasztaltunk már durvább állapotokat is Cigándon, egyes találkozók végén. Az objektív körülményeket – vagyis azt, hogy sáros, mély talajú pályán játszottunk – nem tudtuk befolyásolni, a pálya állapotából adódott, hogy játékosaink cipőire sár került, ami az öltözőben is nyomot hagyott. Az is igaz ugyanakkor, hogy előttünk ifjúsági csapatok mérkőzését rendezték, a nekünk átadott öltöző már közel sem volt steril állapotban, a két meccs között nem takarították ki, a sár egy része már a padlón hevert, amikor birtokba vettük a helyiséget. A mérkőzésen erőn felül teljesített a hazai csapat, a legyőzése nagy örömet okozott köreinkben, névnaposaink is voltak, emiatt – az amatőr futballban talán nem elítélendő módon – a lefújás után egy tálca sör is előkerült, ezek közül néhány üres doboz és műanyag pohár az öltözőben maradt. Fordított esetben mi ezt szó nélkül eltakarítjuk, anélkül, hogy azt világgá kürtöltük volna. Különös, hogy a Mezőkeresztes Városi Sportegyesület Facebook-oldalán az elmúlt egy hónapban ez volt az egyetlen poszt, amely kikerült. Dicséretes, hogy erről a fejleményről ilyen gyorsan beszámoltak, a jelek szerint ezt lényegesen fontosabbnak tartották, mint a csapatuk utóbbi hetekben játszott mérkőzéseiről tudósítani. Rongálás nem történt, ez nem is lenne ránk jellemző, az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Sok sikert kívánunk a mezőkeresztesi csapatnak a továbbiakban!"