Kosárlabda. A magyar női kosárlabda válogatott a csütörtökön este Miskolcon, az Izland ellen aratott győzelmének is köszönhetően az Európa-bajnoki selejtező C-csoportjának 2. helyen végzett, függetlenül a kvalifikációs szakasz vasárnapi, utolsó fordulójának eredményeitől.

Mivel a kontinensbajnokságra a két rendezőn kívül, a 10 csoportgyőztes mellett a 4 legjobb csoportmásodik is kijut az F- és I-csoportok kivételével, – mert az előbbiből az orosz, utóbbiból a fehérorosz válogatottat kizárták, és emiatt ezekből a triókból csak a győztesek szereznek jogot a izraeli, szlovén közös rendezésű Eb-részvételre –, így nyolc csoportmásodik versenyez a négy kiadó helyért. Pontosabban már csak hét, ugyanis a J-csoportban Izrael lett a 2., és mivel ők rendezőként amúgy is indulnak a tornán, így a másodikok rangsorában a remek pontkülönbséggel álló magyar együttes (+82) kijutási esélyei tovább nőttek, kisebb csoda lenne, ha a mieink nem lehetnének ott az Európa-bajnokságon.



Női kosárlabda Eb-selejtező, C-csoport, 5. forduló

Magyarország – Izland 89-49 (22-16, 27-13, 22-8, 18-12)

Románia – Spanyolország 32-75 (13-18, 6-20, 8-19, 5-18)

Kosárlabda: női Eb-selejtező C-csoport állás

1. Spanyolország 5 5 - 445-266 10

2. Magyarország 5 3 2 431-290 8

3. Izland 5 1 4 288-447 6

4. Románia 5 1 4 247-408 6

A már csoportgyőztes Spanyolország kijutott az Eb-re.

A csoportból hátralévő mérkőzések, február 12. (vasárnap), 17.45: Magyarország – Románia, 20.45: Izland – Spanyolország.