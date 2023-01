Egy újonc csapat, a KKFC SE Mezőcsát II. együttese telel az élen a labdarúgó megyei III. osztály Dél csoportjában. Az együttest az idei évad előtt ,,verbuválta” Molnár János, aki edzőként és mindenesként viszi a gárda összes ügyét.

– Nyáron jött az ötlet, hogy mi lenne ha azokat a futballistákat, akik valamilyen kapcsolatban állnak Mezőcsáttal, vagy mert ide valósiak, vagy mert valaki révén kötődnek ide, vagy játszottak itt valamikor, megkeresném, és ha igent mondana egy csapatra való sportember, akkor elindulnánk a legalsó osztályban – mondta Molnár János, majd így folytatta: – Mindezt elővezettem a csáti klub két elnökének, Késely Dávidnak és Kemény Tamásnak, akik nem zárkóztak el ez elől, és végül igent mondtak rá, azzal a kitétellel, hogy az összes szervezési feladatot nekem kell vinnem. Mivel ezt én szívesen vállaltam, elkezdődött a munka. Volt egy kis szerencsém, mert Sajószögeden rendeztek egy öregfiúk tornát, amelyen a szóba jöhető játékosok közül sokan jelen voltak, így nem kellett mindenkit egyesével végig látogatnom, csak előadtam, hogy mit szeretnék, és adtam egy hét gondolkodási időt a fiúknak. Mivel ennek letelte után 90 feletti százalékban igent mondtak, beneveztük a csapatot a megyei III. osztályba.

Mint megtudtuk: 20-22 fő alkotja a KKFC SE Mezőcsát II. keretét, ami nem azt jelenti, hogy minden meccsen ennyien várnak bevetésre, ugyanis vannak, akik a megye II.-ben szereplő első csapathoz ,,feljátszanak”, és persze vannak olyanok is, akik munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak minden mérkőzésen jelen lenni. Ám ezekkel együtt sem volt létszám problémája a ,,kis Mezőcsátnak” az őszi szezonban.

– Minden hétvége előtt egyeztetünk Orlóczki Tiborral, a megye II-es csapat edzőjével, hogy ki melyik együttesben lép pályára, és van, hogy tőlük is érkeznek hozzánk játékosok – mondta Molnár János. – Ez utóbbi azt hozza, hogy a mi keretünk sokat látott játékosaitól tudnak tanulni, nemcsak az első és a második félidőben, hanem a harmadikban is. Ugyanis nálunk az is van, itt nem lehet haza rohanni a meccs után 10 perccel, nálunk le kell ülni, egy pohár itallal, a sportbarátság elmélyítésére. Szerintem a fiataloknak előnyére válik, ha az ötven pluszos Rontó Robival, Bubenkó Bandival, vagy Grolmusz Csabával, vagy az eggyel fiatalabb korosztályhoz tartozó Szabó Viktorral, vagy Nyeste Janival játszanak a pályán, illetve ezt követően együtt kvaterkáznak velük.

Öregfiúk

Arra a felvetésre, hogy a ,,Csát kettő” tulajdonképpen egy öregfiúk csapat, Molnár János így reagált:

– Szerintem a csapat tagjai nem sértődnek meg ezen a jelzőn. Pláne nem, Földesi András, aki tavaly ünnepelte a 69. születésnapját. Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy ő csak marketing fogásból van nálunk, el kell mondjam: Földesi András a kora ellenére nagyon aktív. Mi nem merjük már beállítani csak 20 percekre, annak ellenére, hogy ő szeretne egy teljes félidőn át a pályán lenni... Az biztos, hogy jó társaság jött össze, ez volt a fő cél az induláskor, a mérkőzések tulajdonképpen alkalmat szolgáltatnak a rendszeres találkozásokra. Szerintem mindannyian hálásak vagyunk ezért egymásnak, nem utolsósorban a két elnöknek, akik támogatták ennek a csapatnak elindulását, és persze köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak, azért, hogy a KKFC SE Mezőcsát működését segítik. Nekünk csak annyi dolgunk van, hogy tegyük, amit tudunk, amit bírunk, miközben Mezőcsát jó hírét visszük.

Arra a kérdésre, hogy a bajnoki rajt előtt megfogalmazódott-e valamilyen célkitűzés, ezt felelte Molnár János:

– Annyi, hogy minden meccsen viselkedjünk sportemberekhez méltóan. Szerintem ez megvan, az eredmények pedig szépen alakultak. Nem volt cél, és most sem az a feljutás kiharcolása, szerintem ez nem is lenne realizálható, csak abban az esetben, ha feljutna a megye I-be az első csapat, ugyanis, ha ez nekik nem sikerülne, mi pedig maradnánk az élen, akkor elvileg egy osztályba kerülnénk, és talán csak akkor léphetnénk feljebb, ha különböző csoportba osztanának be minket, de nem vagyok biztos abban, hogy ez lehetséges. Talán ebből is kiderül: igazából ezzel mi nem foglalkozunk. Vannak a csoportban olyan csapatok, akik szeretnének előre lépni, így biztos lesznek jó meccsek tavasszal. Azt csak halkan mondom, hogy következő idényre nem gyengülünk, hiszen Egyed Attila, aki az ősszel sérült volt, az idén szerephez juthat, ahogy Molnár Krisztián is, aki eddig munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott velünk lenni. Szó van még arról, hogy Dobos Attila is csatlakozik hozzánk néhány meccsre, amikor éppen itthon van Erdélyből, ahol jelenleg dolgozik. Büszkén mondom: a csapat abszolút amatőr alapon működik, egyedül a meccsre járást fizetjük. Abból a pénzből, amit a csapatban futballozók éves tagdíjként beadnak a közösbe...