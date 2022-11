Hajrában, előny

Laczkó már ekkor sokat küzdött a szegediek védelmével, de mutatta magát Szabó B. is, akinek a távoli lövése utánt elszállt a labda a szegedi kapu felett, a 25. percben. Próbált fogást keresni riválisán a Barcika, a 30. percbe kanyarodott az óra mutatója, amikor hazai szögletvariáció után Süttő csúsztatott, a vendégek hálóőre azonban magabiztosan fogta a játékszert. Kevéssel ezt követően Laczkó kapott kiváló labdát a társaktól, amelyet a kapuig vezetett két védő között, Takács J. a kapuból kilépve szerezte meg a labdát a hazaiak csatára elől. A 39. percben Szakály végzett el szabadrúgást, a tizenhatoson belül végül Gajdos elé pattant a labda, de a lövését blokkolták. A félidő hajrájában aztán előnybe került a vengég csapat: Kundrák passzolt a középen érkező Bíró B.-hez, aki lövés helyett a második hullámban érkező Gajdost választotta. Aki lőtt, Megyeri hárított, azonban egy beadást követően a labda ismét Gajdoshoz került, aki fejjel bevette a Barcika kapuját, 0-1.

Gajdos második

Ezen helyzetre nem léphetetett mást Varga Attila, a KBSC trénere, mint cserét, sőt cseréket, három helyen frissített a szünetben. Hazai percek következtek a pályán, nem csak a barcikai játékosok, hanem a nézők is egyenlítést szerettek volna, előbbiek a küzdőtéren, utóbbiak a lelátón. A 60. percben Pálinkás fejesét fogta Takács J., majd megduplázta előnyét a Szeged: a 65. percben barcikai szögletet követően szerezték meg a labdát, Kundrák passzolt a másik szélen érkező Papp Á-hoz, aki középen Gajdost választotta, a vendégek csapatkapitánya ismét fejjel volt eredményes, 0-2. A 77. percben, borsodi szögletet követően Szemere fejelt, a labda az oldalhálót találta el, de ekkor már nagyon kevés idő, bő negyed óra volt csupán hátra. Az egyik csere, Benkő is próbálkozott, odatette magát a 19 éves játékos. Ez viszont kevésnek bizonyult, maradt a Kazincbarcika nyeretlenségi szériája, s az együttes most már nagyon ott van a veszélyes zónában.

KolorCity Kazincbarcikai SC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-2 (0-1)

Kazincbarcika, 250 néző. V.: Katona (Rózsa, Ring).

KolorCity Kazincbarcikai SC: Megyeri I G. – Szemere, Ur, Lippai T., Süttő (Pálinkás, 46.) – Kállai (Benkő, 77.), Heil (Kurdics, 46.), Nagy J., Szabó B. (Székely D., 77.), Székely K. – Laczkó (Takács, 46.). Vezetőedző: Varga Attila.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Takács J. – Könczey, Szilágyi, Temesvári, Tóth B. – Rédling (Papp Á., 59.), Farkas A. – Gajdos, Szakály D. (Szatmári, 79.), Kundrák (Kővári, 90.) – Bíró B. (Haruna, 59.). Vezetőedző: Aleksandar Stevanovic.

Sárga lap: Kurdics (67.), Szemere (72.), ill. Tóth B. (35.), Szakály (49.).

Gólszerző: Gajdos (45+1., 65.).

Jók: Benkő, ill. az egész csapat.

Varga Attila: – A Szeged nagyon jó csapat, talán az egyik legjobb és legerősebb az osztályban. Nagyon örülök neki, hogy ilyen csapatok is vannak a második vonalban. Elismerés illeti őket, csak gratulálni tudok a mutatott teljesítményükhöz.

Aleksandar Stevanovic: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert a Kazincbarcika hazai környezetben mindenkire veszélyes. Így is történt, játékosaim nagy energiákat mozgósítottak, és a befektetett munka megtérült. Taktikailag sikerült jól kijönni a meccsből. A további eredmények Soroksár SC – Dorogi FC 2-1 (1-0)

BFC Siófok – Békéscsaba 1912 Előre 2-2 (2-0)

Nyíregyháza Spartacus FC – HR-Rent Kozármisleny 2-0 (0-0)

FC Ajka – MTK Budapest 2-3 (1-1)

Szombathelyi Haladás – Budafoki MTE 1-1 (1-1)

ETO FC Győr – Credobus Mosonmagyaróvár 0-1 (0-0)

Pécsi MFC – Gyirmót FC Győr 1-1 (1-0)

Tiszakécskei LC – Szentlőrinc 2-1 (2-0) A bajnokság állása 1. Diósgyőri VTK 16 11 1 4 31-16 34

2. Pécsi MFC 16 8 8 – 18-10 32

3. MTK Budapest 16 9 3 4 48-28 30

4. Szeged 16 8 4 4 21-16 28

5. Gyirmót 16 8 3 5 28-18 27

6. Soroksár 16 7 5 4 27-24 26

7. Csákvár 16 6 6 4 22-19 24

8. Haladás 16 6 5 5 19-20 23

9. BFC Siófok 16 6 5 5 19-22 23

10. Győri ETO 16 6 4 6 18-14 22

11. Nyíregyháza 16 6 3 7 25-20 21

12. Szentlőrinc 16 5 5 6 22-24 20

13. Ajka 16 5 4 7 22-23 19

14. Tiszakécske 16 5 4 7 15-20 19

15. Kazincbarcika 16 5 4 7 19-26 19

16. Mosonmagyaróvár 16 5 3 8 17-25 18

17. Budafok 16 4 6 6 17-23 18

18. Békéscsaba 16 3 5 8 23-29 14

19. Kozármisleny 16 3 2 11 14-33 11

20. Dorog 16 2 4 10 15-30 10