Albániában, Durresben rendezték meg a junior és U23-as súlyemelő Európa-bajnokságot, amelyen részt vett a Kazincbarcikai VSE tárcsása, Holló Szilárd is.

A kontinensviadalon vele együtt nyolc magyar lépett dobogóra. Az észak-borsodi klub erős embere az U23-asoknál a +109 kilogrammosok mezőnyben indult el, a viadalt még múlt kedden tartották. Pátrovics Géza edző tanítványa a 12 indulót felvonultató mezőnyben szakításban 155 kilogrammal a hatodik lett, majd a folytatásban az egyéni csúcsot jelentő 201 kiló kilökése, és a 356 kilogrammos összetettje egyaránt Eb-bronzot ért számára.

Nem ideális munka

– Igazából volt olyan szakasz, amikor nem nagyon tudtam, hogy tudok-e indulni, mert egyetemre járok, és az most nagyon fontos nekem – kezdte a 2000-es születésű barcikai emelő. – Ugyan van még legalább két évem, de nem szeretném elhúzni, mert az idő pénz. Levelezőn járok, az óráim pénteken és szombaton vannak. Hónapok óta nem edzettem úgy, ahogyan szerettem volna, éppen az órák miatt maradtak ki edzések, így sokszor csak heti négy foglalkozáson tudtam részt venni, az öt, vagy annál több helyett. Ezen kívül beszélni kell a táplálék kiegészítőkről is, amik szükségesek, de amikre nagyon figyelni kell, hogy mit és mikor szedek. A verseny előtt két héttel volt doppingvizsgálatom is. Mivel nem volt edzőtábor, a mintát itthon vették le, a kitűzött napon. Azt is hozzátenném, hogy mindkét térdemet már műtötték, egy év különbséggel, és még mindig hordom ennek a nyomait. Mindezen tényezők ellenére úgy utaztam ki, hogy megpróbálok mindent, amiben edzőm, Pátorvics Géza is sokat segített. Voltam már U23-as Eb-n, tavaly Finnországban, az nem sikerült annyira, csak 6. lettem összetettben, és nem is egy igazán jó eredménnyel, 345 kilóval. Ugyanakkor az az eszemben sem volt, hogy most akár harmadik is lehetek a végén.

Lökésben, jobban

Durresben természetesen megnézte a nevezési listát a KVSE sportolója, hogy melyik riválisa hány kilón tervez indulni, és ennek megfelelően állította fel a saját taktikáját.

– Azt is beszámolom, beszámoltam, hogy jobb lökő vagyok, mint szakító, előbbiben jól, jobban fel tudom magam hozni – közölte Holló Szilárd. – Ezért is lehettem hatodik szakításban és harmadik lökésben. Az első fogásnemben háromból kettő jó gyakorlatom volt, a harmadik fogásom, a 162 kiló nem sikerült, az érvényes így maradt a 155 kilogramm. Szakítás után 7 kilóra voltam a dobogótól, és úgy voltam vele, hogy ha jól lökök, akkor javítok, előrébb léphetek. Alacsonyan kezdtem a második fogásnemben, csupán 190 kilóval, utána szerettem volna 200-ra menni. Az első gyakorlat után nem tudtam, nem láttam még, mi lesz, lehet, de sok rossz kísérlet volt, ami nekem jól jött. Másodikra tehát 200 helyett 194 kilót kértem, amit teljesítettem, ezzel itt meg lett a harmadik hely, majd aztán még megcsináltam a 201 kilót is. Ezután derült ki, szóltak, hogy összetettben is bronzérmes vagyok. Akik megelőztek, nagyon jól versenyeztek, Lalayan-on látszott, hogy nagyon profi. Különben Géza bácsi mellett – aki itthon volt – javaslatokat tettek a helyszínen lévő szövetségi edzők, Baranyai János, illetve Haragos Attila, és ezeknek a véleményeknek a tudatában születtek meg a döntések az adott pillanatban.

Hét évet várt

Holló Szilárdnak már vannak medáliái a nemzetközi színtéren, merthogy 2015 augusztusában az U15-ös Európa-bajnokságon, a svédországi Landskronában három ezüstérmet ért el a +94 kilós súlycsoportban.

– Hét évet vártam tehát az újabb érmekre... – tette hozzá a barcikai súlyemelő. – 2016-ban részt vettem az egy korosztállyal feljebbi kontinensviadalon, de nem tudtam olyan jó helyezést elérni. Aztán pedig lesérültem, ami rányomta a bélyegét mindenre. Két éve tudok nagyjából normálisan guggolni, edzeni is úgy ahogy, de azért figyelni kell a gyakorlatokra. Mindig voltak saját céljaim, arra törekedtem, hogy versenyről versenyre fejlődjek. A pandémia azonban nagyon betett, majdnem fél évig nem tudtunk normális munkát végezni, szakszerű versenygyakorlatokat nem tudtunk csinálni. Az elkövetkezendőkben igyekszünk megtenni mindent azért – nem csak én, maga a súlyemelő társadalom –, hogy legalább egy embert kijuttassunk a párizsi olimpiára. Egyénenként hat versenyen kell részt venni másfél év alatt, egy fél évben kettőn, és a legjobb eredményeket számolják. Majd így fogják kiosztani a kvótákat, öt-öt súlycsoportban. Számomra nem reális célkitűzés a kijutás, Nagy Péter előttem van, neki azt kívánom, hogy még sokáig ne hagyja abba.

Az Északnak 7 évvel ezelőtt adott nyilatkozatában Holló Szilárd arra a kérdésre, hogy az édesanyja mivel várta, amikor hazaérkezett, azt mondta, hogy ,,rántott hússal", és a menü most is rántott csirkemell, rántott sertéskaraj és rántott karfiol volt...