Történelmének 21. nemzetközi kupaidényében először szerepelhet a legrangosabb kontinentális sorozat, az Euroliga csoportkörében a diósgyőri női kosárlabdacsapat. A piros-fehérek harmadszorra vették a selejtező állította akadályt az EL-ben (2019-ben és 2020-ban nem sikerült továbbjutniuk), és a mostani hónapban, a hazai környezetben elért selejtezőbeli győzelmekkel, az izraeli Elitzur Ramla és a török Botas SK két vállra fektetésével bejutottak az európai elitbe, ahol harmadik magyar csapatként küzdhetnek a legjobb 16 együttes alkotta mezőnyében. Maradva még a hármas számnál: három magyar csapat most szerepel harmadszor az EL-csoportkörében. A 2004/05-ös évadban a MiZo-Pécsi VSK, az MKB Euroleasing Sopron, és a Szolnoki MÁV Coop SE, a 2009/10-es évadban a MiZo Pécs 2010, az MKB Euroleasing Sopron és a Szeviép-Szeged jelenléte emelte a magyar női kosárlabda rangját. Igaz, előbbi évadban 21 csapatos volt a csoportkör, utóbbiban pedig 24 (!) együttes szerepelt a főtáblán.

Orosz nélkül

A mostani 16-os mezőnyben a magyarok mellett a spanyolok mondhatják el magukról, hogy három csapattal csatáznak az Euroligában, amit annak köszönhetnek, hogy a Spar Girona is selejtezőbeli párharcot nyert. A két ország magas résztvevői száma nem jöhetett volna létre az orosz csapatok kizárása nélkül. Mint ismert: a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség az Orosz Kosárlabda Szövetség tagságát felfüggesztette, a februárban kitört, Ukrajna elleni háború miatt, így a 2021/22-es évadot már nem fejezhette be a 16-os csoportkörben szerepelt három orosz együttes, köztük az addig veretlen, hatszoros EL-győztes, a tavaly még címvédőként indult UMCC Ekaterinburg. Hogy mennyire fognak hiányozni az oroszok a mostani résztvevők közül, az egyelőre talány, de tény, hogy az elmúlt húsz év 19 győzteséből (azért nem húsz, mert 2020-ban a pandémia miatt félbeszakadt a küzdelemsorozat, és nem avattak győztest) 12 orosz csapat volt.

A mostani mezőny

A mostani EL-mezőny úgy alakult ki, hogy a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség a tagországok eredményességi listája alapján az első tíz csapatnak egy-egy helyet adott, de mivel az oroszok a 2. helyen álltak, és ők nem vehetnek részt a küzdelemben, így a 11. helyezett Svájc is delegálhatta volna a mezőnybe a bajnokcsapatát, de nem tették. Az indulásra jogosult országok közül a ranglista első két helyén állók (az első törökök és a harmadik franciák) alapból kaptak még egy-egy plusz helyet a mezőnyben, a svájciak távolmaradása miatt a sorrendben őket követő Spanyolország szintén, valamint – mivel a Sopron Basket nyerte tavaly az EL-t –, az őket követő Magyarország is (így lett a mezőny tagja a tavalyi évad bajnoki ezüstérmese, az AKSC Szekszárd). A csehek, a lengyelek, a belgák és lettek egy-egy kvótát kaptak az EL-csoportkörére, de miután utóbbi ország csapata, a TTT Riga a sorsolás előtt bejelentette, hogy nem vesz részt a sorozatban, így az országok ranglistájában a Magyarországot követő, Olaszországnak a második számú csapata, a Virtus Bologna megúszta, hogy selejtezőt játsszon, egyből a főtáblára került. A 13 fix résztvevő mellé a selejtezőből a spanyol Girona és a Diósgyőr jutott be, így lett a hispánoknak és a magyaroknak 3-3 gárdájuk a 16-ban, illetve a görögöknek is egy, az Olympiacos selejtezőbeli győzelmének köszönhetően.

Érdekesség, hogy a tavalyi 16-os mezőny fele kicserélődött, a Sopron, a Szekszárd, a török Fenerbahce, az olasz Schio, a spanyol Girona és Avenida, a francia Basket Landes és a cseh USK Praha mellett nyolc új csapat tagja a csoportkörnek.

A jelenlegi mezőny erejét tekintve, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség honlapján megjelent elemzés szerint, a Fenerbahce számít a sorozat első számú esélyesének, a rangsorban a címvédő Sopron csak a 7., a Diósgyőr a 13., a Szekszárd a 15., közéjük a lengyel Polkowicét, a lista végére pedig a belga Mechelent helyezték.

Több mint félszáz

Ha a DVTK a ,,mögé helyezett” belga Mechelent el tudná kapni, már többet érne el, mint a tavalyi évad magyar újonca, a Szekszárd, akik a selejtező két győzelme után 14 vereséggel, győzelem nélkül zárták a csoportkört.

Az biztos, hogy nagyon nehéz dolga lesz a piros-fehér gárdának, ugyanis a kerete nem túl bő, tegnap a Schióba tartó 1000 kilométeres túrára 10 játékos szállt fel a csapat saját buszára. A négy légiós, a brit Green, a montenegrói Jovanovic, az ausztrál Garbin, a Puerto Ricó-i Guirantes, a négy rutinos magyar, Kányási, Kiss A., Aho N., és Bernáth, valamint két saját nevelésű fiatal, Bacsó és Vég-Dudás. A kerettagjának számít még a szintén saját nevelésű, egyaránt 18 esztendős Oláh F. és Márkusz, valamint a nyáron igazolt két 17 éves, Aho T. és Toman, akik közül az utóbbi sérülése miatt nem bevethető. Ha nem jön közbe semmi váratlan – például sérülés, ami miatt az előző szezonban légióst kellett cserélni – akkor a felsoroltakra vár, hogy lejátsszák az évad sok-sok meccsét. A DVTK eddig 2 EL-selejtezőn, 6 bajnokin – és nem mellékesen 6 edzőmeccsen van túl – és mivel az EL 14 meccse mellett a bajnoki alapszakasz 16 összecsapása, és a rájátszásban legkevesebb 6 találkozó vár rájuk, pluszban minimum 1 Magyar Kupa mérkőzés, így biztos, hogy nyolc hónap alatt több mint félszáz meccsen kell pályára lépnie a piros-fehér gárdának.

A sűrű versenynaptár közepette további terhelést jelent a játékosok számára, a válogatottságbeli kötelezettség.. November második felében, és a jövő év februárjának első felében emiatt nem rendeznek bajnokikat, de szinte biztos, hogy Green, Jovanovic, Kiss A. és Aho N. és Kányási ebben az időszakban Európa-bajnoki selejtezőkön lesz érdekelt, vagyis aligha pihenhet.

A DVTK és játékosai már most benne vannak a sűrűjében, de Schio elleni Euroliga mérkőzés mégis mérföldkőnek számít, hiszen a piros-fehér klubnak ez lesz a legrangosabb európai kupasorozatban, történelmének első főtáblás meccse.

Érdekesség, hogy Schióban nem először játszik meccset a diósgyőri női kosárlabda együttes, kilenc nap híján, éppen 25 éve, az 1997/98-as évadban a Ronchetti Kupában (az akkori második számú sorozatban) már jártak itt a piros-fehérek, akkor 5 ponttal sikerült nyerniük. A mostani a 157. nemzetközi kupameccse lesz a diósgyőri együttesnek, és nagy teljesítmény lenne, ha az eddigi 82 nyert meccs számát növelni lehetne az Euroliga csoportkörének első fordulójában, a csütörtökön 20.30-kor kezdődő olaszországi összecsapáson.