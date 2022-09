Az olaszországi Lignano Sabbiadoro településen zajlik az idei U19-es és U17-es öttusa világbajnokság, amelyen a miskolci Swimming PC versenyzője, Haraszin Linda a fiatalabb korosztály leány mezőnyének döntőjében versenyzett csütörtökön.

A 18 fős fináléba kerülésért két versenynapon kellett megküzdeni. Az észak-olaszországi, az Adriai-tenger partján megrendezett versenyen a múlt vasárnap az U17-es korcsoport lány mezőnyében 56 fő állt rajthoz, köztük négy magyar. Két csoportban küzdöttek a fiatalok, Haraszin Linda az A jelűbe került, ahol még egy magyar indult, Mészáros Emma. Utóbbinak jól sikerült a nyitónap, a 28 versenyző közül a legjobbként jutott az elődöntőbe. Ugyanez Haraszin Lindának a 6. hely megszerzésével sikerült, a miskolci sportoló a három tusából álló versenyen (ebben a korosztályban nincs vívás, sem lovaglás) úszásban 2:31.61 perces időt hozott, ami a 15. legjobb eredmény volt, a futás-lövészetben pedig az 5. legjobb eredményt érte el. Ugyanezen a napon a B-csoportban szintén két magyar indult, és mindketten továbbjutottak, Zemán Zóra 1. helyezettként, Kiss Csenge pedig 5.-ként lett elődöntős. A keddi újabb versenynapon már csak 36 fiatal versenyzett, szintén két csoportban. Utóbbi két magyar ezúttal az A-csoportba került, de közülük csak Zemán Zórának sikerült a fináléba kerülés, köszönhetően annak, hogy a 2. helyen végzett, Kiss Csenge 14. pozíciója nem ért döntőt. Az elődöntő B-csoportjába sorolt Mészáros Emma szintén a 2. helyen végzett, és magabiztosan lett finalista, Haraszin Linda a 7. hellyel érdemelte ki ugyanezt, azok után, hogy 2:30,47 perccel a 11. volt az első szám után, a kombináltban pedig az 5. legjobb eredményt produkálta.

A döntőben

A csütörtöki döntőben az egyéni helyezések mellett csapatban is versenyeztek a fiatalok, és a magyar hármas éremesélyesnek számított. Úszásban Zemán Zóra volt a legjobb, a három magyar közül, 2:21,11-gyel a 2., Mészáros Emma 2:25,33-mal a 10., míg Haraszin Linda 2:30,15-tel az utolsó előtti, vagyis a 17. volt. Utóbbi nagyot ment a futás-lövészetben, sorra előzte meg az úszásban jobban teljesítő versenyzőket, és végül a kombinált szám 5. legjobb idejével a 7. helyen ért célba, néhány centivel lemaradta a 6. helyezett Zemán Zóra mögött. Mészáros Emma viszont harcban volt a dobogóért, és nagy csatában végül megszerezte a 3. helyet. A magyar sportolók egyéni eredményei egyben azt is jelentették, hogy csapatban Magyarország – Egyiptom mögött – a 2. helyen végzett, így a Mészáros, Zemán, Haraszin hármas világbajnoki ezüstérmet vehetett át az eredményhirdetés során.

Érdekesség, hogy a miskolci Haraszin Linda – aki az idei Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmet szerzett, csapatban pedig Zemánnal és Mészárossal aranyérmet vehetett át – akár még a következő évben is ebben a korosztályban szerepelhetne, életkora alapján, hiszen csak júniusban töltötte be a 15. életévét, de korántsem biztos, hogy jövőre az U17-esek között indul, nem zárható ki, hogy az U19-es mezőnyben versenyez majd, mert ott már vívás is szerepel a programban.