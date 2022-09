Nőtt a különbség

A hosszú szünet után a nullás mezben feszítő Aho T. is kezdett és a hírek szerint már a dupla nullás pólót is választhatja, aki akarja. Pillanatok alatt húsz fölé hízott a különbség a két társaság között, így eljött a nyugalom ideje. Ennek következtében hanyatlott a miskolci figyelem (41–25). Bernáth hármassal terelte megszokott medrébe a meccset és következett az iparos kosárlabda, a kiejtett és az eladott labdákkal. Baj persze nem volt, az átlagos is elegendőnek bizonyult. Ügyes indítások és szépen kivitelezett dobások azért akadtak, az extrákkal pedig Kányásiék rukkoltak ki. Az idő múlásával az akadémisták belenyugodtak a sorsukba, ráadásul a kétméteres Kiss A.-val sem bírtak. Green elszórakozott két kihagyhatatlant és jött a célegyenes.

Légszerelés is volt

A negyedik negyedre Kányási kiváltotta vállalkozói igazolványát (59–31), a Vasas meg hol területet védett, hol embert fogott. Mivel a pontok sorsa ekkor már eldőlt, lehetett rögtönözni és színes ceruzával rajzolni. Ebben Aho N. produkált maradandót, Green meg bevetette a klasszisok fegyverét, a légszerelést. A DVTK túljutott a harmincon (66–35) egy gyönyörű akcióval, a szurkolók erre éljenzésbe kezdtek. Lerohanás lett a vége és nagy tüzelési verseny, ebben senkit nem zavart, hogy a labda ritkán vágódott a gyűrűbe. Összegezve: nehezen indult, de könnyű lett.