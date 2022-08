Sáfrány Péter, a Miskolci VSC kiválósága egészen a döntőig menetelt a 90 kilósok között, majd ott vereséget szenvedett üzbég riválisától, így a dobogó második fokára állhatott fel.

A 20 éves dzsúdós ma címvédőként és első kiemeltként vághatott neki a 90 kilósok versenyének az ecuadori junior-világbajnokságon. Azonban hozzátartozik a teljes képhez, hogy a tavaly októberi, olbiai vb-aranyát követően Sáfrány hosszú időt kihagyott sérülés miatt, és idén csupán egyetlen nemzetközi versenyen, a bronzéremmel záruló paksi junior Európa-kupán szerepelt.

Ennek fényében különösen nehéz sorsolást kapott a magyar fiú, mivel a nyitányként az ifjúsági vb-bronzérmes, japán Todaka Junnoszuke várt rá a legjobb 32 között. A hosszabbításban végződő meccsen a japán három intést is összeszedett, ezzel Sáfrány jutott tovább. Majd a következő ellenfél már jóval könnyebbnek ígérkezett – az összevont – pánamerikai és óceániai juniorbajnokság bronzérmese, az ausztrál Danny Vojnikovich személyében, akit fél perc alatt ipponnal le is győzött Bartha Ákos tanítványa. A negyeddöntőben a német Tom Drostének is az intések okozták a vesztét a magyar címvédővel szemben, így Péter már az elődöntőben találta magát.

A döntőbe jutásért a francia Aleksa Mitrovic sem jelentett különösebb akadályt neki, másfél perc után ipponnal nyert. Az aranycsatában jöhetett a junior Ázsia-bajnok, üzbég Jakhongir Mamatrakhimov, akivel viszont végül márt nem bírt Sáfrány, bő egy perc után eldobta őt az ellenfele, és lezárta az ütközetet. Sáfrány Péter ezüstérmet szerzett Guayaquilben.

(A borítóképen: Sáfrány Péter (fehérben) ezüstérmet nyert a junior-vb-n Ecuadorban | Fotó: IJF)