Edzői várakozás Dragan Vukmir, a DVTK vezetőedzője: – A játékosok hozzáállásával eddig egyik mérkőzésen sem volt probléma, viszont az első két találkozóval ellentétben most már egyre nagyobb százalékban tudjuk kihasználni a helyzeteinket, ennek köszönhető, hogy eredményesebbek vagyunk. Ugyanakkor még mindig tudunk hová fejlődni, hiszen sok ziccerünk kimaradt Tiszakécskén és az Ajka elleni találkozón is. A PMFC egy remekül védekező és nagyon jól kontrázó csapat, de ha türelmesen játszunk, akkor meg tudjuk szerezni az újabb három pontot. Ahhoz, hogy egy csapat idegenben is sikeres legyen, több rutin szükségeltetik, nem elég az ifjonti hév, ezért bízom benne, hogy Hegedűs János és Könyves Norbert mielőbb visszatér majd a sérüléséből, de jelenleg úgy tűnik, hogy Pécsett még egyikük sem lesz bevethető.