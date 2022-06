Bár a 2020/21-es évadban az utolsó, a 8. helyen, vagyis kiesőként végzett az első osztályban a DVTK női röplabdacsapata, a szövetség tavaly júliusban felkérte a piros-fehéreket az indulásra, mert a másodosztályban feljutó helyen zárt Gödöllői RC nem vállalta az extraligás részvételt. A piros-fehérek pedig igent mondtak, annak ellenére, hogy úgy készültek, hogy a második vonalban, az NB I. ligában szerepelnek majd. A bajnokságot Farkas Mihály kezdte vezetőedzőként a diósgyőri kispadon, aki idén február elején távozott. A tréner helyére Szabó Éva sport­igazgató „ugrott be” átmenetileg, míg március elejétől a szezon befejezéséig a görög Leonidas Gaitanakis látta el a szakvezetői feladatokat.

– Több dolgot is mérlegre kellett tennünk tavaly nyáron, és ezek után döntöttünk úgy, hogy élünk az extraligás lehetőséggel – nyilatkozta lapunknak Szabó Éva. – Örültünk annak, hogy a szövetség felkért bennünket, és azt is hozzá kell tenni: amikor valaki élsportoló, vagy éppen versenyeztet egy csapatot, akkor arra törekszik, hogy lehetőleg jusson el a legmagasabb szintre. Mi nem azért csináljuk a röplabdát, a szakosztályt, hogy csak úgy ellegyünk magunknak, hanem hogy a legjobbak között szerepeljünk. Márpedig amikor egy klub az Extraligában játszik, akkor az ezt jelenti. Személy szerint én is sokat tanultam az elmúlt egy, de inkább két évben az Extraligában, és nem csupán a szereplés tekintetében. Rengeteg tapasztalat gyűlt össze, belekóstoltunk a magas színvonalú profizmusba, ha legközelebb úgy alakul, akkor már minden szegmensre lesz rálátásunk.

Bízott a csapatban

A DVTK nem tudott meccset nyerni az alapszakaszban, de a piros-fehérek tisztában voltak azzal, hogy a lényegi dolgok az utolsó csatában, a 7. helyért zajló párharcban fognak eldőlni. Az MTK elleni küzdelemsorozat negyedik mérkőzésén, a miskolci városi sportcsarnokban 2:2 és 12–4 is volt az állás, mégis a kék-fehérek győztek, akik így benn maradtak, a Diósgyőr pedig búcsúzott...

– Az alapszakaszban elért eredmények, a nyeretlenség miatt nem estem kétségbe, mert bíztam a csapatban, a lányokban – hangsúlyozta Szabó Éva. – Leonidas Gaitanakis személyében nagyon profi szemléletű és hozzáállású edzőt ismertünk meg, aki mindent megtett azért, hogy sikeresek legyünk. Ha most azt mondom, hogy szomorú voltam az MTK elleni negyedik mérkőzés után, akkor szinte semmit sem mondtam... Rengeteg ember kilátogatott akkor a csarnokba, akik nem is gondolták volna, hogy ilyen sportélményt kapnak. Ilyen hangulatot – amit köszönök az ultráknak –, tüzet a pályán, egy fantasztikus közeget.

Jó választás volt

Szabó Éva úgy vélte, szükséges volt februárban az, hogy elköszöntek Farkas Mihálytól, illetve hozzátette azt is, hogy ő nem szerette volna végigvinni az évadot.

– Olyan elfoglaltságaim vannak, amelyek mellett nem lehet ellátni a vezetőedzői feladatot, az egy teljes embert, más életformát kíván – nyilatkozta a DVTK sportigazgatója. – A licencet, amivel edzősködhetek, azért mindig kiváltom, hogy beálljak erre a szerepre, ha szükséges, egy-két alkalmat meg tudok oldani, azonban az én profilom nem az edzős­ködés. Már elmondtam, hogy Leonidas Gaitanakis nagyon jó választás volt, remélem, hogy új állomáshelyén, Nyíregyházán is sikeres lesz.

Diósgyőrben május 19-én jelentették be, hogy szerződést kötöttek a korábban éveken át külföldön légióskodó, az edzői szakmát 2019-ben Nyíregyházán elkezdő Németh Szabolccsal.

– A szerződése július 1-től él, azonban már végez különböző feladatokat, a segítője marad Leidgeb Noémi – közölte Szabó Éva. – Egyik fontos munkája, hogy az utánpótlásból becsatlakozó lányokat – akik arra érdemesek – beintegrálja a nagycsapatba. A másik, hogy építsen fel egy stabil NB I.-es együttest, a fokozatosság elve alapján, amely idővel újra az Extraliga kapujába juthat. Ez nem egyenlő azzal, hogy évekre elengedtük volna a legmagasabb osztályt. Szeretnénk szépen, jól szerepelni, és lehet, hogy lesz lehetőség majd az előrelépésre, de ennek vállalása az anyagiak függvénye is.

Mátraházára mennek

Szabadságra június 15-től mennek a játékosok, az NB I.-es csapat felkészülése augusztus 1-jén kezdődik majd. Augusztus 8-tól a szakosztály összes tagja, 70 fő Mátraházára utazik egyhetes edzőtáborba.

– A keretet szinte teljesen összeraktuk – jegyezte meg Szabó Éva. – Aláírt szerződéseink vannak, megegyeztünk már egy külföldi játékossal, azonban hogy kiről van szó, azt majd csak később szeretnénk bejelenteni. Az NB I.-ben egyszerre két légiós lehet a pályán, és miután a kispadra nem akarunk külhonból igazolni, már csak egy légiós érkezése várható.

(A borítóképen: Szabó Éva (balról a második) szerint rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek | Fotó: MW)

A tények: a keretről

Maradnak: Kiss Emese, Kalmár Viktória, Egri Klaudia, Kundrák Eszer, Lóczi Georgina, Balogh Emma. Szajkó Tímeával még tárgyalások folynak. Az utánpótlásból nyolc játékossal (U17: 3 fő, U20: 5 fő) számolnának.

Távoztak: Anastasiia Baidiiuk (azeri), Dhurate Sylejmani (koszovói), Sára Kuze­lová (cseh), Goncalves De Oliveira Tassia (brazil), Godó Panna, Sitku Renáta (abbahagyta).