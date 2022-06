A tavaszi idény után most is összeszedtük azokat a szokottnál is éleslátóbb, súlyosabb, vagy egyszerűen csak sokkal humorosabb lefújás utáni értékeléseket, melyeket tényleg jó visszaolvasni mondjuk egy focimentes nyári napon, mert egyből visszahozzák a „mennyei megyei” hangulatát.

Következzenek a futballedzők értékelései a Kelet csoport megyei II. szezonjából:

Berencsi László (Garadna): „Gyászos első félidő, reményt keltő második. Ha a mérkőzés tíz évvel korábban történik, akkor FIFA játékvezetés!”

Kovács József (Bükkzsérc): „Amit felépítettünk az első félidőben, leromboltuk a másodikban.”

Répási Ferenc (Mályi): „A múlt héten angyalok voltunk, most meg az ördögök, remélem, nem visz el az ördög bennünket.”

Kovács Gábor (Sárospatak): „Olyanok voltunk mint az őszi légy. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt ránk sütött a nap és erőre kaptunk.”

Liszkai Attila (Tiszaladány): „Egy mérkőzés sajnos két félidőből áll. Mi a másodikban bent maradtunk az öltözőben.”

Klenyár Péter (Mezőzombor): „Ha holnapig játszunk, akkor sem szerzünk gólt.”

Szűcs Ádám (Mád): „A múlt heti lelkes játékunknak nyoma sem volt...”

Kovács Barnabás elnök (Pálháza): „Érhetetlen számomra, hogyan tudtuk ezt a mérkőzést elveszteni...”

Sontra Béla (Telkibánya): „Mi egy gólt rúgtunk, az is az ellenfélé volt.”

Hidegh Lajos (Taktaharkány): „Az első félidőben körberugdostuk a kaput. A második játékrész elején akár fordíthattunk volna. A végére sima vereség lett.”

Bujnóczki Máté (Garadna): „Egy szóval tudom értékelni a meccsünket: szégyen.”

Balogh Péter (Karcsa): „Szégyellem magam a csapat nevében is.”

Jurkó Tamás(Pálháza): „Nehéz egy agyonnyert mérkőzést értékelni.”

Gregó Imre (Abaújszántó): „A teljesítmény egyenlő volt a nullával. Szégyellhetjük magunkat. Elnézést kérünk maroknyi szurkolónktól, amiért ilyen meccset kellett nézniük.”

Hidegh Lajos (Taktaharkány): „Remélem, a játékosok ugyanúgy szégyellik magukat, mint én.”