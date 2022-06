A hét végén Miskolcon, a Majális parkban és környékén két sport­eseményt is megrendeztek. Egyrészt a 30. Bükki Hegyi Maraton – Kisgyörgy Ádám-emlékversenyt: a futni vágyók több táv közül is választhattak, a résztvevőket csodálatos környezet, kiváló pálya és remek idő várta, nem is csoda, hogy – a hivatalos adatok szerint – 293-an teljesítették a megszabott kilométereket. Az eseményről mind a sport­emberek, mind pedig a szervezők elégedetten távoztak, mindannyian reménykednek abban, hogy a BHM történelme tovább íródik 2023-ban is.