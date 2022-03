A korábbi világbajnok Mads Ostberg győzelmével kezdődött az idei Mercarius Rally1 Bajnokság. A szezonnyitó Salgó Rallyn a norvég klasszis a harmadik szakaszon vette át a vezetést, amit onnantól kezdve ki sem engedett a kezéből. A futamgyőztes és a teljes magyar élmezőny között a leghosszabb, ceredi szakaszon alakult ki néhány másodperces különbség, ami megalapozta az egész napos sikerét.

– Remek pályákon, nagyszerű versenyt futottunk – értékelt a díjkiosztó előtt Salgótarján belvárosában Mads Ostberg. – Igaz, hogy a leghosszabb szakaszon tudtunk előnyt szerezni, de a többi pályán is nagyon meg kellett dolgoznunk ezért a győzelemért. Kemény mezőnyben, jól kezdtük az évet, de hosszú még a bajnokság.



Szakaszokat nyert



A legjobb magyar ezen a hétvégén az egy év kihagyás után visszatért Vincze Ferenc volt. A 2019-es magyar bajnok végig stabilan, kiegyensúlyozottan versenyzett, két szakaszt is nyert, végül az abszolút értékelés második helyén végzett.

– Ilyen visszatérésben bíztam – tette hozzá a célban Vincze Ferenc. – Ha előzetesen fogadni kellett volna, akkor Madsre jóval kisebb lett volna az odds, de nagyon örülök, hogy tartani tudtuk vele a lépést. Két szakaszt nyertünk, ami előremutat a jövővel kapcsolatban. Nagyszerű verseny volt, pörgős napon vagyunk túl. Bízom benne, hogy a jövőben tovább tudunk még gyorsulni.

Csakúgy, mint az elmúlt években többször, a Salgó Rallyn ezúttal is harmadik lett Velenczei Ádám, a fiatal Klasz Kristóf bejött a negyedik helyre, az ötödik pozíció pedig Turán Frigyesé lett. A tapasztalt ralis rögtön az elején defektet kapott, majd nagy hátrányt ledolgozva kapaszkodott fel a pódiumra.



Vegyes megyei mérleg



A bajnokság nyitófutamán nemcsak Vincze Ferenc, hanem a miskolci Bodolai László is nyert gyorsasági szakaszt. Nem is egyet, hanem kettőt, a nap első részében pedig vezette is a versenyt. A ceredi pálya elején azonban defektet kapott, ami szertefoszlatta a reményeit, végül hetedik lett. A címvédő Hadik András számára sem úgy alakultak a dolgok, ahogy előzetesen eltervezte. A bérelt Ford Fiestával ugyan végig az élmezőnyben autózott, de a dobogóért zajló harcba ezúttal nem tudott beleszólni. Ráadásul a nyolcadik szakaszon nagyot bukott, így pont nélkül zárta a viadalt. A szintén R5-ös autóval induló Német Gábor számára elsődleges szempont a célba érés volt, amit magabiztosan teljesített. Rengeteg tapasztalatot gyűjtött, amit a későbbiekben hasznosíthat.



Kategóriagyőztesek



Az ugyancsak miskolci Friedmann Zsolt hosszú kihagyás után szép győzelemmel tért vissza. Korábbi navigátorával, dr. Kovács Annamáriával az oldalán megnyerte az Országos Rally Challenge (ORC) küzdelmeit.

– Sokat kihagytam, ezért előzetesen nem tudtam, hogy mire leszek képes – értékelt a győzelme után Friedmann Zsolt. – Óvatosan kezdtem, később meg is forogtam, de rendkívül motiváltan autóztam. A végén igyekeztem beosztani az előnyt, jól sikerült az egész nap, boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült a visszatérés.

Foczkó Ákosnak a rajtra nem készült el az EVO X-es Mitsubishi, ezért elővette a Lada FTS-t, amivel jó versenyt futott Salgótarjánban. A P12-es kategóriában a dobogó harmadik fokán zárt, tehát dobogós eredménnyel kezdte el az új bajnokságot.

A szezonnyitó után szűk egy hónapot kell várni a folytatásra, a Rally1-es bajnokság idei második versenyét megyénkben rendezik. A mezőny április 22-én és 23-án találkozik ismét egymással a II. Therwoolin Boldogkő Rallyn.



A Salgó Rally 2022 végeredménye



1. Ostberg, Mads, Barth Patrik (Citroën C3 Rally2) 53:13,8

2. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) +16,4

3. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia Rally2 EVO) +24,9

4. Klausz Kristóf, Csányi Botond (Skoda Fabia Rally2 EVO) +31,7

5. Turán Frigyes, Farnadi Ágnes (Volkswagen Polo R5) +41,6

6. Osváth Péter, Répás Zoltán (Skoda Fabia R5) +2:29,2



(A borítóképen: Hadik András ezúttal nem tudott célba érni)