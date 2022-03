Vincze Ferenc visszatér a magyar bajnokságba. 2019 abszolút győztese egész biztos, hogy nem felejtett el vezetni, az viszont kérdés, hogy éles körülmények között, egy év kihagyás után mire lehet képes ebben a pokolian erős élmezőnyben. A képessége, a tudása megvan hozzá, hogy ismét harcban legyen a bajnoki elsőségért, amit a legutóbbi Szilveszter Rallyn is bizonyított. A Rally1-es futamok azonban mégis más közegben és tétért mennek.

- Régen raliztam pontokért, régen vívtam tétre menő csatát, ezért természetesen nagyon várom, hogy ott lehessünk a Salgó Rally rajtjában – fogalmazta meg az érzéseit Vincze Ferenc. – Most még csak a reményeimet fejezhetem ki, de nagyon szeretnék ismét a legjobbak között autózni. Tavaly külső szemlélőként is nagyon motivált, hogy neves, külföldi sportemberek is csatlakoztak a magyar értékeléshez. Bízom benne, hogy idén is így lesz, mert ebben az esetben tovább erősödne az élmezőny. A Szilveszter Rallyn való igaz, hogy ismét belekóstoltam a vezetésbe, de az teljesen más volt, mint egy bajnoki futam. A Hungaroringen kijelölt pályát inkább ügyességi feladatnak hívnám, hiszen kicsi az átlagsebesség és a szakaszok jellege is egészen más, mint a Rally1-es hétvégéken.

Ütőképes lehet

Vincze Ferenc szerint majd a Salgó Rally napján kiderül, hogy mennyire esett ki a ritmusból. Az autóvezetés azonban olyan, mint a kerékpározás, nem lehet elfelejteni. A riválisok némi előnyben lehetnek, de ezt a 2019-es magyar bajnok igyekszik a lehető leggyorsabban ledolgozni.

- A többiek sem mentek tavaly annyi kilométert, mint mondjuk a vb-menők. Nyilván jelenleg előrébb tartanak mint én, de ez egy adott helyzet – tette hozzá Vincze Ferenc. – Az autóm is marad az a Skoda, amivel annak idején bajnok lettem. Mindent felújítunk benne, talán még az újabb technikákkal szemben is ütőképes lehet. Egyértelmű, hogy rajtam múlik majd a nagyobb rész, mert a csapat technikai oldalról eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Remélem, hogy ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk, vagyis a kiesett egy bajnoki év jelentős mértékben nem fog majd meglátszani.

Némi könnyebbséget jelenthet Vincze Ferenc számára, hogy hazai körülmények között kezdheti az idényt. Igaz ez még akkor, ha a pályák esetében vannak olyan részek, amelyeket még közúti forgalomban sem használt.

- Jó emlékeim vannak ezzel a viadallal kapcsolatban, hiszen 2018-ban és 2019-ben is sikerült megnyernem – tekintett vissza Vincze Ferenc. – A helyismeret azonban nem feltétlenül jelent komoly előnyt számomra, hiszen a többiek is ugyanolyan felkészültek lesznek a szakaszokból. Örülök, hogy Nógrádban megyünk, hogy otthon alhatok, kedves számomra a Salgó Rally. Hosszú idény elé nézünk, de optimista vagyok. Aki egyszer már felért a csúcsra, az nem szeretné alább adni. Így vagyok ezzel én is, éppen ezért minden egyes futamnak győzelmi tervekkel vágok neki. Csak így lehet egy bajnoksághoz hozzáállni.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház

Technikai átvétel

16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság

08:00 – 20:00 Pályabejárás

Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8:04, GY1 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/1

8:37, GY2 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/1

9:45, GY3 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/1

11:11, GY4 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/2

11:44, GY5 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/2

12:52, GY6 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/2

14:18, GY7 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/3

14:51, GY8 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/3

15:59, GY9 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/3

16:40, Céldobogó – Salgótarján, Kisfőtér