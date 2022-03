- Klubunk felajánlja a DVTK - ETO FC mérkőzés teljes bevételét a jótékony célra. Jól szerepel a labdarúgó-csapatunk, a közönség mögöttük áll, a Merkantil Bank Ligában játszva is az élvonalhoz tartozunk a nézőszámok tekintetében. Bízom benne, vasárnap is sokan kilátogatnak a DVTK Stadionba, ahol a szurkolás mellett a megvásárolt jegy árával egy jó ügyet is támogatnak. A belépőjegyekből keletkező nettó árbevételt utaljuk át a Híd Kárpátaljáért Programnak, és segítjük az egyéb adományok gyűjtését is. - tájékoztatott Sántha Gergely, a DVTK elnöke.

Természetesen, ahogy már megszokhattuk, a DVTK szurkolói is csatlakoznak a jótékonysági kezdeményezéshez. A Diósgyőri Szervezett Szurkolói Csoportok adománygyűjtést hirdettek. Az adományokat keddtől szombatig, 16 és 18 óra között, illetve vasárnap a DVTK-ETO FC Győr meccs napján is várják a DVTK Stadionba, az ultra szektorhoz. Az adományokat a szervezők közvetlenül a legérintettebbekhez juttatják el. További részletek a dvtk.hu oldalon és az Ultras Diósgyőr Facebook oldalán.