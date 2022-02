A 38. forduló a Tüskecsarnokba szólította a MAC HKB Újbuda és a DVTK Jegesmedvék együttesét. A meccsnek nem volt tétje, hiszen a fővárosiak korábban kiharcolták a play-offb an való szereplés jogát, míg a diósgyőriek az eredménytől függetlenül már a kvalifi kációs találkozóikra hangolhattak. A vendégek három és fél sorral álltak ki, Galanisz, Illés M. és Pecsét hiányzott.



Megfordították



Az első harmad a budapestiek szempontjából szinte soha nem látott különlegességgel szolgált. A MAC gárdájából ugyanis a húsz perc alatt négy játékost állítottak ki, az egykor Miskolcon is szolgált Dansereaut 2+2-es megosztással (a DVTK-ból viszont egyetlen játékost sem ültettek ki). A 17. percben, amikor csak három otthoni volt a jégen öt pirossal szemben, a légiósok – Seto és Elgestal asszisztálásával – Parnham révén vezetést szereztek (0–1). A második szakasz első percében Elgestal még akkor talált be, amikor csapata sima fórban volt (0–2), és ekkor mindenki azt hitte, hogy ebből már nagy baj nem lehet. Kivéve az Újbuda együttesét, amely felszívta magát, és a 26. percben, amikor az első soros Schlekmann szépített (1–2), a találkozó pedig innen tulajdonképpen ismét elkezdődött, és mindkét oldalról különösen fontossá vált a soron következő gól. Így is történt: a fi atal Matytyasovszky közelről lőtte be az újabb találatot (1-3), ezzel megnyugvást adott a sajátjainak, míg a HKB tagjai ismét elkezdhették a kapaszkodást. A diósgyőriek úgy játszottak, mint az elmúlt hetekben olyan sokszor. A középső felvonás hajrájáig lendületes és eredményes rohamokat vezettek, kiválóan játszottak pluszlétszámnál, ez pedig sokat erő tükörképet tartott eléjük a közelgő közbeiktatott torna találkozói előtt. A Jegesmacik egészen a 37. percig rendkívül sportszerű módon küzdöttek, játékosaik ekkor követték el az első szabálytalanságot, hátrányukat pedig nem tudták kibekkelni: ekkor Schlekmann segített Galohának (2–3). Megjött az étvágya a MAC-nak, és egy perccel a vége előtt Kreisz egálra alakította az összecsapást (3–3). A negyvenedik minuta után kiadott lőlapi statisztika (22–20) kiegyenlített csatáról árulkodott.

A harmadik húsz perc felvezetéseként Ádám Zs. 2+2 perces büntetést szedett össze, majd sportszerűtlen magatartásért újabb 2+2-t kapott a Kangyal-csapat, de túlélte a kritikus pillanatokat. Az 50. percben Hadobásnak kellett kiülnie, de társainak jól ment az elhárító munka. Az 56. percben megint izgulhattak a Tokaji-fi úk, mert Seto leküldése miatt ismét megfogyatkozott a létszámuk. Walker kiállítása után időt kért a hazai szakvezetés, majd Dansereau pontot tett a meccs végére (4–3). Tokaji Viktor 59:8- nál levitte Duscheket, majd 19 másodperccel a vége előtt szintén tanácskozást kért, de változás nem történt.



MAC HKB Újbuda – DVTK Jegesmedvék 4–3 (0–1, 3–2, 1–0)



Budapest, 537 néző. V.: Rencz, Németh M. (Kis-Király, Mizsák).



MAC HKB Újbuda: Bálizs (Farkas R.) – Macaulay, Garát, Schlekmann 1 (1), Galoha 1 (2), Dansereau 1 – Tóth G., Pozsgai, Molnár B., Djumic, Tóth R. – Dóczi, Csollák, Ritter (1), Stevens, Kreisz 1 – Ádám Zs., Nádor, Pápa. Vezetőedző: Kangyal Balázs.



DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel, Wehrs, Parnham 1, Seto (2), Walker – Kiss R., Szirányi, Galajda, Hajnik, Mattyasovszky 1 – Hadobás, Vojtkó, Elgestal 1 (1), Miskolczi, Szabad – Farkas M., Ritó. Vezetőedző: Tokaji Viktor.



Kiállítások: 14, ill. 8 perc.



Kangyal Balázs: – Érdekes meccs volt, hiszen kétszer is kétgólos hátrányba kerültünk, de mindkétszer sikerült kiegyenlítenünk, és végül a győzelmet is kiharcoltuk. Nagyot küzdöttünk, szépen dolgoztunk, örülünk a sikernek.



Tokaji Viktor: – Ezúttal is nyitott volt a meccs, és sok periódusban mi kontrolláltuk a játékot. Megint elkerülhető gólokat kaptunk olyan hibákból, amelyek a következő szakaszban nem fognak beleférni. Sajnáljuk a mérkőzést, mert több volt benne. Újra leckét kaptunk abból, hogy mit kell kijavítani.



(A borítóképen: A fővárosiak diadalát hozta a meccs)