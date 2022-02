Bár jó eredményt reméltek, kikapott a hét közben a férfi vízilabda OB I. 18. fordulójában a PannErgy-Miskolci VLC alakulata. A borsodiak a fővárosi Komjádi uszodában szerdán az Újpest VSE-Hunguest Hotels vendégei voltak, és bár 3–2-re és 6–4-re is vezettek, a végén a házigazdák győztek 9–8-ra. Az MVLC-ben Biros négy gólt dobott ugyan, azonban a két miskolci kapus egyaránt 40-40 százalékosan védett csupán, és a tíz megítélt emberelőnyből csak egyet sikerült kihasználnia az MVLC-nek.

– Nagyon bosszantott az eredmény, mert megvolt a lehetőségünk akár a győzelemre is – jelentette ki Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – Volt, ami működött azon dolgok közül Budapesten, ami korábban Szegeden, de több nem, vagy kevésbé. Két és fél negyeden keresztül jól dolgozott a csapat, azonban akkor fordulat következett be. Elkövettünk védekezési hibákat, illetve az oda-vissza úszások során nem koncentráltunk eléggé a támadások befejezésekor. Lőttünk kapufákat, a fórok egy részét kidolgoztuk, csak a lövés már nem sikerült megfelelően, illetve naggyá tettük Bisztritsányi kapust. A végén fiatal tehetségünk, Vismeg került ziccerbe, elhibázta, de egy ilyen helyzetet 18-19 évesen is meg kell tanulni kihasználni. Sajnos, üres kézzel kellett eljönnünk a fővárosból, ami a játékosokat is bosszantotta, nem csak engem. Az eredmények jelzik, hogy születhetnek akár váratlan meglepetésgyőzelmek is, és egy olyan éles versenyfutásban, mint amilyen az alsóházban is van, minden egyes pontnak óriási a szerepe.

Mitrovictól sem

A miskolciak egy héten belül a harmadik összecsapásukat vívják meg szombaton, ugyanis hazai környezetben, 18 órától az A-Híd VasasPlaket csapata lesz Birosék vendége. Az esélyesség terhe nem az MVLC vállát nyomja, mert az angyalföldiek az élboly tagjai.

– Igen, egy élcsapattal játszunk – jegyezte meg Vidumanszky László. – Érdekes, hogy a Vasas a múlt héten kikapott a BVSC-től, majd szerdán a vasutasok, otthon, vereséget szenvedtek a Kaposvártól. Mindez csak annyit jelent: nincs előre lefutott mérkőzés, mindenkinek lehet ilyen vagy olyan napja, és már nekünk is jól jönne egy olyan eredmény, amelyet a közvélemény igazából nem vár. Az Újpest elleni mérkőzésen túllendültünk, most már erre az összecsapásra koncentrálunk, mert egy olyan Vasassal csapunk össze, amely, érzésem szerint, még nem állt össze teljesen. Sansz a sportban mindig van, ha nem sok, akkor annyi, amennyi, de addig kell küzdeni, amíg esély mutatkozik a pontszerzésre. Egy rutinos gárda ellen szállunk vízbe, amelynél vannak nagy nevek, közte Mitrovic, aki talán a világ legjobb kapusa. Azonban nem kell megijedni senkitől, tőle sem, jó védekezéssel a Vasast is meg lehet állítani, elöl pedig élni kell az adódó alkalmakkal. Nekünk minden pontocskáért meg kell küzdeni, az ambíciónk megvan, szeretnénk nyugodtan várni a rájátszást.

A bajnoksághoz kapcsolódó hír, hogy a világbajnokság későbbre halasztása miatt a napokban vélhetően változik a versenynaptár, az OB I.-es férfimérkőzéseket „csúsztatják” majd, és nem lesznek hétközi fordulók.

A férfi OB I. állása

1. OSC Újbuda 18 15 2 1 255–147 47

2. Ferencvárosi TC-Telekom 16 15 1 – 222–125 46

3. Szolnoki Dózsa 18 14 1 3 251–139 43

4. A-Híd VasasPlaket 18 13 3 2 195–126 42

5. BVSC-Zugló 18 12 1 5 221–160 37

6. Budapesti Honvéd 17 9 2 6 185–164 29

7. Pécsi VSK-Mecsek Füszért 18 7 1 10 155–203 22

8. Kaposvári VK 18 6 3 9 185–226 21

9. Tigra-ZF-Eger 18 6 – 12 197–226 18

10. Szegedi VE 18 6 – 12 150–195 18

11. Újpesti VSE HH 18 4 2 12 150–220 14

12. PannErgy-Miskolci VLC 18 4 1 13 162–234 13

13. Metalcom Szentes 18 2 1 15 147–232 7

14. Debreceni VSE-Master Good 17 2 – 15 131–209 6

A 13. fordulóból a Ferencvárosi TC-Telekom – Debreceni VSE-Master Good és a 17. fordulóból a Ferencvárosi TC-Telekom – Budapest Honvéd találkozókat későbbre halasztották.

(A borítóképen: Egy góllal kikaptak szerdán a miskolciak)