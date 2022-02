Az Újpest VSE-Hunguest Hotels ellen Budapesten, a Komjádi uszodában szállt vízbe szerdán ebédidőben a PannErgy-MVLC alakulata a férfi OB I. 18. fordulójában.

A dudaszó pillanatában

Az első negyed elején az UVSE előnyben nem tudta mattolni a miskolciakat, majd Sélley Rauscher lóbákat követően bevágta a labdát a hazaiak kapujának bal oldalába (0–1). Hoferica eddig kettőből kettőt fogott, míg egy miskolci (rossz) passz után a labda kiment a játékvezető lábához. A második fővárosi fór során Biros blokkolt kiválóan, majd Bisztritsányi is bemutatott egy hárítást. Labdajáratás után Bencz egyenlített balról (1–1), aztán Biros Bisztritsányi fejét is „igénybe vette” a találathoz (1–2). Harmadik létszámfölényes szituációját már nem rontotta el az Újpest, Hegedűs volt pontos (2–2). A sötét sapkás borsodiak első előnye blokkban halt el, aztán hosszabbat akciózhattak a vendégek, eredmény nélkül. A játékszer viszont visszakerült a látogatókhoz, Krasznai élt a lehetőséggel (2–3). Páros kiállítás jött, Bencz kapott szabaddobást, és a dudaszó pillanatában nagy bombát engedett el (3–3).

Okosan látta a rést

A miskolciak ellen fújtak kontrát a második felvonásban, Belényesi kapta a hosszú átadást, és vele szemben Biros szabálytalankodott, az ötméterest Bencz lőtte be (4– 3). A vendégek pólósa, Biros javított, hiába voltak előtte kezek, nagy gólt „ragasztott” (4–4). Ismét hosszabb lehetőség nyílt miskolci támadásra, de nem lett a vége gól, csak kapufa, amit a házigazda is eltalált. Vismeg Zs. okosan látta meg a rést, a budapestiek kapusa mozdulni sem tudott (4–5). Krasznait senki sem zavarta, úszhatott bátran, és lőtávolba érve vállalkozott is, eredményesen (4–6). Vámosi a rövid sarkot célozta, Hoferica csak beleérni tudott a játékszerbe (5–6). Fórban nem talált hálót a hazai csapat, Hoferica hárított, aztán előnyben időztek a látogatók. Lövés volt, gól nem, a lilák részéről sem, így maradt az állás.

Nehezedett a helyzet

A harmadik etapban, emberhátrányban Bisztritsányi hárított, Sélley Rauscher lövését, Ionescu pedig a rövidnél nem tudta átbombázni Hofericát. Az UVSE-t kisegítette az oldalléc, Csapó ugyanakkor kiegyenlített (6–6). A vendégeknél Moravcsik védett már, miként később a budapesti portás, aki egy húzást hatástalanított. Birost addig „gyilkolta” két hazai, amíg le nem szerelték, aztán az újpestiek a kapufára csavartak. Belényesi volt tempóelőnyben, a kapu bal oldalát választotta, fordítottak a házigazdák (7–6). Nagy játék után közeli miskolci löketet szedett ki Bisztritsányi, az újabb dudaszóig maradt az eredmény.

A befejező játékrészben hamar kihasznált egy fórt a pályaválasztó, Lehoczky (8–6), kezdett nehezedni az MVLC helyzete. Kihagyott emberelőny és kontra volt a vendégek oldalán, aztán a következő támadás során blokkoltak a hazaiak. Lehoczky büntetésénél időt kért Vidumanszky edző, Vismeg próbálkozott, de nem sikerült csökkenteni a hátrányt. Vismeg Zs. harcolt ki ötméterest, Biros a léc alá lőtt (8–7), aztán kipattanóra Szentesi mozdult éberen (9–7). Az idő csökkent, a hátrány nem, Biros bevállalta a lövést fórban (9–8), 2:09 perc volt a végéig. Seman szedett össze kiállítást, Vincze Balázs kért időt, hiába. Sélley Rauscher passzába Bencz ért bele, majd Csapót szerelték a miskolciak, aztán Bisztritsányi koronázta meg aznapi teljesítményét, mert kivédte Vismeg Zs. ziccerét.

Újpest VSE-Hunguest Hotels vs. PannErgy-Miskolci VLC 9–8 (3–3, 2–3, 2–0, 2–2)

Budapest, 100 néző. V.: Kun, Tóth S.

Újpest: BISZTRITSÁNYI – Korényi (-), Belényesi (1), Ekler (-), BENCZ (3), Barics (-), Vámosi (1). Csere: Csapó Á. (1), Ionescu (-), Hegedűs (1), Korbács (-), Szentesi (1), Lehoczky (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

MVLC: Hoferica – Krasznai (2), Sélley Rauscher (1), Seman (-), Várkonyi (-), Vismeg Zs. (1), BIROS (4). Csere: Moravcsik (kapus), Tőzsér (-), Nagy N. (-), Tanczer (-), Böröczky (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 2/7, ill. 1/10

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 1/1

Vincze Balázs: – Harcos, jó meccset játszottunk, gratulálok mindkét csapatnak. A Miskolcnál volt edzőváltás, egy játékos ilyenkor mindig magasabb fordulaton játszik, Szegeden meg is mutatta ellenfelünk, hogy mit tud. A nagycsapatok ellen elég jól szerepeltünk itthon, most is az volt a cél, hogy az utolsó pillanatig legyen szoros a meccs. Volt pár szerencsés gólunk, de hátrányban jól védekeztünk, és amikor kellett, Bisztritsányi tartotta a lelket a csapatban.

Vidumanszky László: – Gratulálok az Újpestnek, megérdemelte a három pontot. A végén volt esélyünk az egyenlítésre, de elhibáztuk a helyzetet, és azt a pontot is itt hagytuk. Lehet fájdalommal elmenni a sarokba sírni, és dolgozni tovább.

(A borítóképen: Fehér sapkában a négygólos Biros)