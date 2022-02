A férfi röplabda Extraligában kiválóan kezdte a 2022-es évet a Vegyész RC Kazincbarcika csapata: az észak-borsodiak azon túlmenően, hogy a Fino Kaposvárral szemben kiharcolták a Magyar Kupa döntőjébe bejutást, mindkét eddigi bajnokijukat megnyerték. Az elsőt január 23-án, 3:2-re, szintén a somogyiakkal szemben, a másodikat egy héttel később Kecskeméten (3:0). Ez utóbbi találkozón egy-egy „nagy­ágyú” hiányzott: a KRC-től Fundora, a látogatóktól Ciupa.

– A meccs előtt közvetlenül tudtam meg, hogy Fundora nem fog játszani, így úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom Ciupa játékát, aki kézsérüléssel bajlódott – mondta Toronyai Miklós, a Vegyész RC vezetőedzője. – Helyén Péter B. kapott lehetőséget, aki nagyon jól helytállt, annak ellenére, hogy fiatalon ez volt az első komoly mérkőzése. A teljesítménye, a szerzett 13 pontja engem nem lepett meg, mert tisztában vagyok az alapképességeivel, és mindennap látom az edzéseken. Technikai elemek terén még fejlődnie kell, de ez előtte is ismert. Ami némileg meglepett, az az volt, hogy végig bírta a tempót, és nemcsak fizikálisan, hanem pszichésen is. Összességében kijelenthető, hogy jó formában vagyunk, és ezt megmutattuk Kecskeméten is.

Tavaly elkapták őket

Vasárnap a listavezető érkezik a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontba: a Pénzügyőr SE elleni felvonás 17 órakor kezdődik. A látogatóknak összesen egy vereségük van, még tavaly októberben a Kaposvár vendégeként kaptak ki, 3:2-re.

– Adott, hogy miért fontos ez a meccs a PSE-nek, és miért nekünk. Nekünk azért, mert szeretnénk csökkenteni a csapatunk, illetve a második helyezett Kaposvár közötti távolságot, amely jelenleg két pont – jelentette ki Toronyai Miklós. – Őket még be lehet fogni, a Pénzügyőr az első helyen már picikét távolabb van, öt pontra, az ő megelőzésükhöz az is kellene, hogy egy-két meccsen botoljanak, ami nem túl valószínű. A listavezető ebben az évadban csak egyszer kapott ki, úgyhogy nagy lökést adna nekünk, ha itt szednék össze a másodikat. A Pénzügyőr csarnokában 3:1-es vereséget szenvedtünk az ősszel, de úgy, hogy talpprobléma miatt feladónkat, Páezt már az első szettben le kellett cserélni, majd a második játszma első szakaszában Ciupa is megsérült, ő sem tudta folytatni a játékot. A negyedik játékrészben vezettünk, esély nyílt volna az ötödik szettre, és akkor már biztosan lett volna egy pontunk, de a PSE fordítani tudott. A Pénzügyőr nem véletlenül első, messze a legegyenletesebb teljesítményt nyújtja. A Kecskemét és talán a Kaposvár most van hullámvölgyben, mi is voltunk, a fővárosiaknál is akad ilyen, viszont a játszmákon belül elkövetett hibákat korrigálják, és még az adott meccsen megtalálják a helyes utat. Tavaly itthon, tétmérkőzésen, a kupában elkaptuk őket, a cél most is ez, a győzelem. Jó passzban vagyunk, ha továbbra is olyan elszántsággal és alázattal dolgozunk, mint az elmúlt időszakban, annak meglesz az eredménye.

A Vegyésznél a brazil légiós, De Pra nem volt a keretben Kecskeméten, vádlisérülés miatt, és ugyan szerdán már edzett, újra érezte, hogy „valami” nem jó, így vizsgálatok várnak rá. Ciupa viszont minden bizonnyal már bevethető lesz.

Szerződést kötöttek

Az elmúlt esztendők sikeres közös munkájának eredményeként – csütörtökön – háromoldalú megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Röplabda Szövetség és a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika vezetése. A szerződés értelmében kiemelt közös cél a közép- és felsőfokú edzőképzés, továbbképzés kialakítása, működtetése az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézetének aktív közreműködésével és irányításával, valamint szakmai továbbképzések szervezése, illetve a kazincbarcikai középszintű sportszervező és röplabdaedző technikumi képzés szakmai irányításában való aktív együttműködés. A megállapodás szerint a felek közösen segítik az észak-magyarországi régió egyik élcsapata, a VRCK szakmai munkáját, és együttműködnek a „Digitalizáció a sportban” program megvalósítása érdekében.

(A borítóképen: A Vegyész [fehérben] az előző két meccsét megnyerte)