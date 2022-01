A férfi vízilabda OB I. 16. fordulójában újabb meccset játszik saját medencéjében a PannErgy-Miskolci VLC férfi vízilabdacsapata. Vidumanszky László vezetőedző együttese ma 18 órától a Kemény Dénes Városi Sportuszodában az OSC-Újbuda gárdáját látja vendégül. Az MVLC egy héttel ezelőtt sokáig jól harcolt a BVSC-Zugló ellen, a fővárosiak csupán az utolsó negyedben tudták eldönteni a csatát, amely végül 13–8-as sikerükkel zárult.

– Örültem annak, hogy három negyeden keresztül tudtuk tartani a lépést a BVSC-vel, bár volt olyan pontja a mérkőzésnek, amikor akár arra is gondolhattunk volna, hogy esetleg elcsípünk egy döntetlent – nyilatkozta lapunknak Vidumanszky László. – 7–8-nál volt sanszunk az egyenlítésre, azonban nem éltünk az adandó lehetőséggel, és persze utána büntettek, gólt lőttek a vendégek. 7–9-es állással mentünk bele a negyedik negyedbe, szépítettünk, azonban a mérkőzés utolsó öt perce a BVSC-é volt. Ekkor már nem volt olyan tartásunk, mint korábban, kissé elfogyott az erő is, ellenfelünk megmutatta, hogy miért áll előkelő helyen a táblázaton. A pár nappal azelőtti, Honvéd elleni meccshez képest volt előrelépés, sok pozitív dolog, amiket a tervezettek szerint megoldottunk. Ugyanakkor ott vannak a serpenyőben a hibák is, például az, hogy ha az elemzésnél megbeszéljük, hogy kitől számíthatunk bizonyos szituációban lövésre, akkor figyeljünk oda, és ne hagyjuk ezt a játékost lőni. Ami egy picikét árnyalja a képet, az az, hogy a zárófelvonásban négy akciógólt kaptunk, és ez sok.

Gyakorlás a szlovákokkal

Az OSC teljesen más kategóriát képvisel, mint a miskolciak: a budapestiek listavezetők, tizenöt eddigi bajnoki mérkőzésükből mindössze egyet veszítettek el (a második Szolnoki Dózsa és a harmadik Ferencváros mérkőzése Kaposváron, illetve Egerben pénteken oldalzártánk után fejeződött be).

– Egy bajnokesélyes csapatról van szó, amikor az OSC-ről beszélünk – tette hozzá Vidumanszky László. – Az újbudaiaknak úgymond felemás hetük volt a múlt héten, ugyanis a január 12-re kiírt Bajnokok Ligája-találkozójuk elmaradt a német Spandau ellen, ennek oka a Covid volt. PCR-tesztelés során ugyanis – az ő közlésük szerint – kilenc játékos és egy edző produkált pozitív mintavételt. Szombaton aztán mégis kiálltak a Szentes elleni idegenbeli bajnoki meccsre, amelyet 9–5- re megnyertek. Ezeket csak a tények kedvéért soroltam fel, és nem azért, hogy nekünk arra kellene figyelnünk, vagy azt kellene követnünk, hogy mi történik az OSC-nél. Az kell érdekeljen bennünket, hogy a lehető legjobban koncentráljunk, hogy hozzuk ki magunkból a lehető legtöbbet, ami azért kell, mert nemsokára jönnek azok az összecsapások, amelyeken a hozzánk hasonló tudású riválisokkal fogunk találkozni. Igazság, hogy ha valaki valamit egy erős csapat ellen meg tud csinálni, akkor minden bizonnyal egy kisebb tudású csapat ellen is meg fogja tudni csinálni. Hazai pályán egyébként sem lehet félve játszani, szeretném azt látni, hogy úgy vízilabdázunk, mint a Honvéd, mint a BVSC ellen. Az OSC tele van ismert, válogatott játékosokkal, a rutin is az ő oldalukon van, de ha előre feladnánk az ilyen találkozókat, akkor kár lenne kiállni... Még egyszer hangsúlyozom: ez a meccs számunkra egy próba.

A miskolciak szakvezetője hozzátette, hogy két helyen a keretben továbbra is fiatal játékos fog szerepelni, a saját utánpótlásból.

– Vélhetően fognak lehetőséget kapni, hogy mennyit, azt előre nem tudom. Megérdemlik, hogy velünk legyenek, hogy szokják a légkört, hogy milyen is egy OB I.-es felnőttmérkőzés – közölte Vidumanszky László, aki elárulta, hogy szerdán és csütörtökön – mindkét este – a Kassán edzőtáborozó szlovák válogatott átutazott Miskolcra, velük gyakoroltak, kétkapuztak.

A tények

Bár az MVLC a táblázat alsó régiójában található, a csapat egyik húzóembere, Biros Barnabás előkelő pozícióban, az 5. helyen van az OB I. góllövőlistáján, 33 találattal. Előtte Angyal Dániel (43), Hosnyánszky Norbert (39), Manhercz Krisztián és Magyar Márton (35-35) található. Az aktuális kapusranglistán Tomas Hoferica 4., aki 14 meccsen 120 védést mutatott be