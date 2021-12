Ezen a héten három találkozó vár a DVTK Jegesmedvék Erste Ligában szereplő jégkorongozóira: az alapszakasz 25. fordulójának népkerti jégcsarnokban kedden 18 órakor kezdődő meccsén a Titánok csapata lesz a piros-fehérek vendége.

Jót tett a diósgyőriek lelkivilágának, hogy december 23-án vendégként diadalmaskodtak Győrött, ahol nagy küzdelemben 4–3-ra nyertek, és hosszú idő után először gyűjtöttek három pontot. A sorsolás szeszélye most egymás után verhető ellenfeleket sodor a miskolciak útjába: a székesfehérváriakat követően csütörtökön ugyancsak itthon fogadják a Dunaújvárosi Acélbikákat, majd január 2-án a Debreceni EAC vendégeként kezdik a jövő esztendőt. Amennyiben Galaniszék jól hajtanak, akkor két-három győzelemmel léphetnek a táblázaton előttük állók „nyakára”, és ebben az esetben egy lépcsőfokot mindenképpen előreugorhatnak, a nyolcadik helyről vághatnak a 2022-es esztendőnek. A gárda tagjai egyébként december 24–25-én szabadnapot kaptak, 26-án átmozgató edzésen vettek részt, hétfőn pedig már a kedd esti leckét gyakorolták a jégen.



Úgy, mint Győrött



– A Titánok ellen korábban lejátszott mérkőzésünkön ugyan domináltunk, de a gólok tekintetében ez nem nyilvánult meg, és kikaptunk – mondta Tokaji Viktor, a Jegesmacik vezetőedzője. – Most kiélezett csatára számítunk az alsóházi rangadón, és amennyiben azt az arcunkat mutatjuk a jégen, mint amit a kisalföldiek vendégeként, akkor a javunkra dőlhet el a csata. Három kemény harmad vár ránk, és fontos, hogy már az első pillanattól kezdve nagyon figyeljünk a játékunkra és az ellenfelünkre. Sajnos lesznek hiányzóink, hátul kicsit lyukasak leszünk, de a jégkorongban mindig azok a legjobbak, akik éppen rendelkezésünkre állnak.

Az ETO HC otthonában Kiss Bence védte a DVTK kapuját. – Fontos volt, hogy nyerjünk, hiszen a dunántúliak kilenc ponttal álltak előttünk, most pedig már csak hat fával mennek – vette át a szót a portás, majd hozzátette: – A vesztett pontokat tekintve azonban csak három egység a távolság, ugyanis az UNI Győr egy meccsel többet játszott. Kedden este a Titánok, majd csütörtökön a Bikák ellen is mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, és ha sikerül hat pontot összeszednünk, akkor végre elmozdulhatunk a nem túl szépen mutató kilencedik helyről. A karácsonyfa alá már odatettünk három egységet, most a szilveszteri pezsgő mellé ennek a dupláját akarjuk helyezni. Nekem egyébként futott a szekér Győrött, azt azonban még nem tudom, hogy mesterünk ismét engem állít-e a ketrec elé.



A Jégkorong Erste Liga állása



1. Sport Club Csíkszereda 26 18 1 3 4 122–74 59

2. FTC-Telekom 25 18 1 2 4 90–41 58

3. Újpesti TE 26 13 6 2 5 78–46 53

4. Gyergyói Hoki Klub 24 15 3 – 6 105–78 51

5. MAC HKB Újbuda 24 13 2 3 6 94–66 46

6. Brasov Wolves 26 13 – 2 11 97–90 41

7. Debreceni EAC 25 9 1 2 13 86–88 31

8. UNI Győr ETO HC 24 7 – 3 14 72–85 24

9. DVTK Jegesmedvék 23 5 1 1 16 51–83 18

10. Dunaújvárosi Acélbikák 25 3 2 – 20 56–129 13

11. Titánok 22 3 1 – 18 39–110 11



(A borítóképen: Van miért törleszteniük a Jegesmedvéknek a fehérváriakkal szemben)