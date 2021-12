Az előző hét végén, az OB I.-es férfibajnokság 11. fordulójában hazai környezetben játszott a PannErgy-Miskolci VLC gárdája. A borsodiak ellenfele a Kaposvári VK volt, amely ellen két alkalommal is 4 góllal vezettek (8–4, 12–8), azonban meg kellett elégedniük a döntetlennel (12–12), amely a miskolciak első pontosztozkodása volt az évadban. A krónikához tartozik, hogy 1 perc 20 másodperccel a meccs vége előtt a házigazdák centerét, Lukas Semant brutalitás miatt kiállították – a somogyiak belőtték az ekkor megítélt büntetőt, majd nem sokkal később egalizálták is az állást.

– Bár már eltelt három nap az eset óta, nem igazán látom másképpen a történteket, mint szombaton – kezdte Kis István, az MVLC vezetőedzője. – A mérkőzésen végig a mi akaratunk érvényesült, a játékosok tisztában voltak vele, hogy ez egy olyan csata, amelyet megnyerhetünk, és szépen össze is kapták magukat. A múlt miatt volt is miért visszavágnunk a Kaposvárnak, azonban lehet, hogy 8–4- nél már elhitte a csapat, hogy megvan ez a meccs, emiatt csökkent a koncentráció, és becsúszott egy-két hiba. A Kaposvárról tudott, hogy kemény vízilabdát játszik, mi pedig igyekeztünk idomulni ehhez a stílushoz, nem ijedtünk meg ettől a felfogástól. Nem értettem, és most sem értem, hogy ha a játékvezetésnek harminc percig ez megfelel, akkor miért a 31. percben kell olyan döntést hozni, olyanért büntetni, amiért korábban nem. Emiatt kritizáltam a játékvezetést a találkozó után, és továbbra is azt gondolom, hogy következetesen kell dönteni, ha valamit az egyik oldalon nem ítélnek szabálytalannak, akkor a másik oldalon sem kell annak ítélni, vagy fordítva. Seman esetét én utólag is egy helyezkedési mozdulatnak látom, amiért egy cserés büntetést kaphatott volna, de nem végleges kiállítást.

Nem játszhat

A PannErgy-MVLC alakulata szerdán az élvonal 12. fordulójában Pécsett a PVSK-Mecsek Füszért vendége lesz, a csatájuk 19 órakor kezdődik az Abay uszodában. A miskolciak a távolság miatt már kedden útra keltek, a tervük az volt, hogy aznap este Kaposvárott tréningeznek, aztán még átbuszoznak Baranyába, s az éjszakát már ott töltik.

– Pécs nehéz pálya, nem könnyű győzni – hangsúlyozta Kis István. – A PVSK egy fiatal, ambiciózus csapat, van egy jó kapusa is, úgyhogy bizonyosan nem nézünk egy könnyű találkozó elé. Seman múlt szombati kiállítása azt is jelentette, hogy két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, tehát most Pécsett és december 18-án Egerben sem játszhat. Az egyik leghatékonyabb emberünket „vették ki” tehát a múltkori döntéssel, azonban a játékosok nagyon elszántak. Szlovák légiósunk nélkül is van esélyünk egy jó eredményre, az biztos, hogy a csapat Lukasért és a saját igazunkért is fog küzdeni a szerdai mérkőzésen.

A bajnokság állása

1. FTC-Telekom 11 10 1 – 140-83 31

2. Szolnoki Dózsa 11 9 1 1 152-82 28

3. A-Híd VasasPlaket 11 8 3 – 124-77 27

4. OSC Újbuda 11 8 2 1 151-94 26

5. BVSC-Zugló 11 7 1 3 134-97 22

6. Budapesti Honvéd 11 5 2 4 120-116 17

7. Szegedi VE 11 5 – 6 96-102 15

8. Tigra-ZF-Eger 11 4 – 7 124-140 12

9. PVSK-Mecsek Füszért 11 4 – 7 89-124 12

10. Kaposvári VK 11 3 2 6 107-132 11

11. PannErgy-MVLC 11 3 1 7 97-138 10

12. Metalcom Szentes 11 2 1 8 93-140 7

13. UVSE Hunguest Hotels 11 2 – 9 93-142 6

14. Debreceni VSE-Master Good 11 – – 11 77-130 0

(A borítóképen: Vismeg Zs.-ék (12) a baranyai megyeszékhelyen próbálnak jól szerepelni)