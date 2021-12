0–4 után szerezte meg első pontját a Diósgyőr, és 2–7-nél úgy látta Farkas Mihály, hogy szükség van némi taktikai szünetre. A Nyíregyháza érvényesítette tudásbeli, illetve magasságbeli fölényét, amikor jól fogták és játszották meg a labdát, kíméletlenül beütötték azt a DVTK térfelére (4–10). Azonban a piros-fehérek is beleszóltak a játszma alakulásába (7–11), majd 8–15- nél outot ütöttek az egyébként a mérkőzést kontrolláló vendégek. A felszabadult röplabdát nyújtó DVTK tartotta azonban magát (12–19, 14–21). Godóék jobbára kihasználták a kínálkozó helyzeteket, nagy mezőnymunkára késztették a Fatumot, amelynek azért meg kellett harcolnia a vezetésért (16–25).



A maga célját



A második szett elején is jó hozzáállással játszott a hazai csapat (3–4), azonban 3–9- nél megoldási javaslatokat kellett tennie a diósgyőri trénernek, hogy ebből az állásból elmozduljon csapata. Ez nem sikerült, nyomasztóvá vált a szabolcsiak fölénye, és szinte tetszés szerint gyűjtögették az egységeket – vagyis szükséges volt a DVTK szakvezetőjének időkérése (5–14). Technikai hiba csúszott be a Nyíregyházánál, de ez is belefért, mert nem forgott veszélyben a biztos vezetésük (6–18). Két-két pont született (8–20), aztán viszont fellángoltak a házigazdák (12–21), azonban ez a játszma is a nyírségieké lett (13–25).

A harmadik szettben nagyon beindult a Fatum (0–6), majd sikerült elmozdulnia a nulláról a DVTK-nak (2–8). Mindkét fél igyekezett teljesíteni a saját maga által elvártakat, a Diósgyőr a minél több pont begyűjtését, a Nyíregyháza a szettveszteség nélküli győzelmet, de előbbinek ekkor volt egy kis lemaradása (4–13). Egyhangú játékot láthattak a nézők, a piros-fehérek tudták, hogy nem nagyon van most bennük több, nem enged többet a Fatum (4–18). A mezőnybeli mentések tapsot értek, míg Németh Szabolcsék nem értettek egyet egy döntéssel (10–23). A DVTK még odapakolta magát, ugyanakkor a vendégek sikere sem ekkor, sem összességében nem forgott veszélyben (12–25).

A visszavágót december 16-án, csütörtökön 18 órától rendezik a nyíregyházi Continental Arénában.



Diósgyőri VTK vs. Fatum Nyíregyháza 0:3 (-16, -13, -12)



Miskolc, 115 néző. V.: Horváth, Vigh.



Diósgyőri VTK: Godó, Kiss E., Kuzelová, Kalmár, Sylejmani, Baidiuk. Csere: Kundrák (liberó), Balogh (liberó), Egri, Sitku, Zsofnyák, Jovic. Vezetőedző: Farkas Mihály.



Fatum: Vasileva, Pintér, Radosová, Ana Tiemi, Lászlop, Vajda. Csere: Tóth F. (liberó), Tóth D. (liberó), Bodovics, Dékány, Glavinic. Vezetőedző: Németh Szabolcs.



Farkas Mihály: – Nagyon mérges vagyok, mert nagyon jól edzettünk a héten, végre teljes csapattal. Úgy éreztem, hogy mindenki tudja a dolgát, ahhoz képest a meccsen alig láttam viszont valamit. Fegyelmezetlenek voltunk védekezésben.



Németh Szabolcs: – Folyamatosan azon dolgozunk, hogy egyre stabilabb legyen a játékunk. Ha valamit megbeszélünk, akkor azt a lányok a pályára tudják vinni. Ma az alapvető minimumot kivitték, és ki tudták hozni a két csapat közti különbséget úgy, hogy nem volt feszültség. Egy lépéssel közelebb kerültünk a célunk eléréséhez.



(A borítóképen: Lászlopot próbálják blokkolni a hazaiak)