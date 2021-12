A második felvonás elején egy támadásból két kapufát ért el a KVK, a harmadik kísérlete pedig hazai blokkban halt el. Seman tűnt el a vízben, a második miskolci büntetőt Sélley-Rauscher vágta be (4–2). Előnyben Krasznai táncoltatta meg a vendégek hálóőrét (5–2), a somogyiak szintén fórból „góloztak” (Petrovski, 5–3). Potyogtak a találatok, és ebben jó százalékot hozott a pályaválasztó: Seman gyönyörűen húzta be a lasztit a dunántúliak ketrecébe (6–3), Juhász-Szelei is formában volt, maradt (6–4), a sorban egy igazán remek centergóllal Nagy N. jött (7–4), míg a négytalálatnyi különbséget Biros állította be (8–4). Eddig minden a PannErgy tervei szerint zajlott, a feladat csupán az volt, hogy ezt a szintet tartsák. A félidőig hátralévő időben azonban két, szinte ugyanolyan momentum után örülhettek a vendégek, Berta madjnem ugyanazon helyről nézte ki magának a hosszú oldalt (8–5, 8–6).