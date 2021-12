Az alapszakasz 22. fordulója keretében a DVTK Jegesmedvék vendége a Debreceni EAC gárdája volt. A hazaiaknak mindenképpen nyerniük kellett ahhoz, hogy megkezdjék a felzárkózást az előttük állókhoz.

Sági Martin kezdte

Rögtön látszott, hogy a gólerős és sok jégidőt kapó hátvéd, Wehrs távolról lövöldözni fog, hiszen az első pillanattól készenlétben állt a kék vonalnál. A 3. percben Hadobás kézzel ütötte le a korongot, de mivel nem irányította, gördülhetett tovább a meccs. Szabad lövése okozott izgalmat, aztán Farkas M. a korong helyett testet talált, így kissé szigorúan duplát kapott. Kuleshov emberelőnyben elindult előre, aztán mielőtt a támadóharmadba korcsolyázott volna, visszafelé passzolt, és ezzel nemcsak tempót, hanem sok időt is veszített csapata. Jakabfy lyukat ütött, nem tudott felszabadítani, Wehrs azonban tiszta helyzetből, középtávolról Hetényibe vágta a játékszert. A 8. percben létszámfölényes akció végén vezetést szereztek a vendégek, Sági jobbról, közelről, fonákkal emelt a bal felső sarokba (0–1). Bogesic kiültetését a diósgyőriek nem tudták kihasználni, Hetényi ugyanis jól állta a sarat. Walker és Galanisz próbálkozásai nem jöttek be, ugyancsak a portás miatt. A 14. percben Sági közelről behúzta a másodikat, de ehhez kellettek a Macik is, akik elaludtak (0–2). A 17. percben Wehrs fordulásból, pár lépésről nem tudta a sarkokat kilőni, ezzel megkönnyítette Hetényi dolgát. Az első harmadban sokkal többet volt a korong a hazaiaknál, de a hokit nem órára mérik.

Nagy fordulatok

A vesszőfutás a 24. percben folytatódott, ekkor a pirosak közül többen is csak nézték, hogy Kuleshov közelről Duschek mögé passzol (0–3). Az itthoniak elkeseredett rohamokat vezettek, és a 28. percben Hadobás révén szépítettek (1–3), majd fórba kerültek, ebből Szabad visszahozta a reményt (2–3), már volt miért küzdeni. A 34. percben pedig már 3–3-ra alakult az állás. Ekkor az első soros Mihalik jobbról keveredett Hetényi elé, és mellette a bal alsó sarokba lőtt. Hátradőltek a padon a miskolciak, akik azt hitték, hogy már minden rendben van, de tévedtek, mert a 36. számukra fekete percként vonult be a meccs történetébe. Először Molnár D. közelről, majd Kuleshov kiugratás után talált a ketrecbe, és máris 3–5- öt mutatott a tábla.

Hetényi remekelt

A harmadik szakaszra Kiss B.-t állította a kapu elé Tokaji Viktor. Minden azon múlott, hogy melyik alakulat mattol először. Ennek megfelelően nagy sebességre kapcsoltak a felek, de a múló idő a Diósgyőrt sürgette. A 46. percben Molnár D. nyargalt el a bal oldalon, aztán kisodródott, korongjával nem tudta bevenni a szöget. Nem sokkal később a DEAC kapuja előtt adódtak meleg pillanatok, Hetényi csúszkált nagyokat, hogy mentse a menthetőt. Élményszámba mentek a párharcok, a lefordulások, az indítások, persze a hoki, ha nyílt sisakos, különösen élvezhető. Minden eladott és szerzett korongnak jelentősége volt, akárcsak a kiszorítósdinak. Folyamatos küzdelem alakult ki, megszakítás nélkül zajlott a csata. Vojtkó nyújtózkodott majdnem sikerrel, majd következett néhány bravúros szerelés. Vokla buktatott, ez pedig a Jegesmacikat acélozta, de a fehérek zsinórban kilövöldözték a korongot a harmadukból. A nagy igyekezetben itt is, ott is elmozdultak a kapuk, a vezető DEAC pedig meglepetésre időt kért, bár erre nem volt oka.