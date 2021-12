Spartan Race Hungary 10 órája

Áprilisban ismét megyénkbe jön a Spartan, de új helyszínre

A napokban jelentette be a Spartan Race Hungary, hogy 2022-ben ismét megyénkbe érkezik a közkedvelt akadályverseny, méghozzá nem is akármilyen futamokkal! Ugyanakkor a helyszín is teljesen új, hiszen Kazincbarcika és Miskolc után most a Rakacai-tó ad otthont a versenynek.

A Reebok Spartan Race egy világszerte terjedő, innovatív akadályverseny. Már több, mint 130 versenyt tartanak évente. A három fő típus a megteendő távolságban, a leküzdendő akadályok számában és a kihívási színt alapján nehezedik. A három fő versenytípus nehézségi sorrendben a Spartan Sprint (5 K / 20+akadály), a Spartan Super (10 K / 25+akadály) és a Spartan Beast (21 K / 30+akadály). A távokat jellegzetes akadályok nehezítik: sár, szögesdrót, falak, tűz és kötelek, stb. Ha mind a három fő versenytípust legalább egyszer sikerrel teljesíti valaki, akkor tagja lesz az elit Trifecta törzsnek. De rendeznek gyerekversenyt is (800 m -4,5 km), Special Spartans-t (testi és/vagy értelmi fogyatékosoknak), akik pedig már minden mást teljesítettek azok a Hurricane Heat (ami hasonlít egy katonai kiképzőtáborhoz) és az Ultra (50 K, 60+ akadály) lefutásával bizonyíthatnak. A Spartan Race hazai versenyprogramjában évek óta visszatérő helyszín Borsod-Abaúj-Zemplén, Kazincbarcikán kétszer is rendeztek versenyt, de Miskolc is adott már otthont Spartannak. Ehhez csatlakozik most a Rakacai-tó. „Lerántjuk a leplet a 2022 április 23-24i verseny helyszínéről! Egy új helyszínre, a Cserehátban található Bódva-völgyébe hívunk Titeket a Rakaca-Tó partjára! Ahol a felnőttek Super távon (amely a CEU Series része) Sprinten, Charity Sprinten, és Trail 21k-n állhatnak majd rajthoz, a kisebbeket pedig mindkét nap várják a KIDS futamok, és vasárnap a Special Kids futamon segítjük majd a legnagyobb harcosokat!” - jelentette be a Spartan Race Hungary. Kedden már a regisztrációt is megnyitották, egyben jelezve azt is, hogy a Super futam a CEU regionális bajnokság első futama lesz, ahol az Elite és az Age Group versenyzők különleges érmet kapnak majd a célban. A Trail 21k pedig először kerül megrendezésre Magyarországon, és hogy minél többen részt tudjanak rajta venni, délutáni időpontban fog rajtolni.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában