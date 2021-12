Az olasz klubnál az idei szezon után is nagy a mozgás, a tizenkét profi győzelemmel (mellette az ukrán és az ecuadori bajnoki címmel), a világranglista legerősebb olasz csapataként zárt esztendő után összesen hét távozója van, sajnos híreink szerint köztük van az egyesület egyetlen magyar bringása is. Eddig négy új érkezőt jelentettek be, köztük van a román Eduard-Michael Grosu is, aki tavaly megnyerte a Román Körversenyt és indulhatott az idei tokiói olimpián is. A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.