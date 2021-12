– Ez egy olyan vereség volt, amely nem maradhatott következmény nélkül – válaszolta megkeresésünkre Völgyi Péter, aki így folytatta: – Sajnálom Földi Attilát, mert nagyon jó edzőnek tartom, ezért is ajánlottuk fel neki, hogy maradjon nálunk, az utánpótlás akadémián. Viszont a vasárnapi vereség után úgy éreztük, hogy új impulzusra van szükség. Nagyon nehéz időszak előtt áll a csapat, ugyanis a bajnokságban a két Euroligában szereplő csapat ellen kell majd pályára lépnünk, ezen a hét végén Szekszárdon, a jövő héten pedig a Sopront fogadva, és ezek mellett hét közben Európa Kupa találkozók várnak ránk, most csütörtökön, Oroszországban, a NIKA ellen, a jövő héten itthon a török Orman csapatával szemben. Ezek miatt született az a döntés, hogy ideiglenesen én irányítom a csapatot, de remélem, hogy rövid időn belül megtaláljuk a megoldást, azt a szakembert, aki átveszi majd az együttes irányítását. Sok időnk nem lesz ezen a héten a csapat formálásra, hiszen a sok utazás miatt csak kevés edzést tudunk tartani, de vannak olyan játékelemek, amelyekben szeretnénk ez idő alatt is előrébb lépni.