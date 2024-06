– Ezoterikus zenét hallgattam szokásos meditácóm során, akkor jelent meg egy hölgy. A tengerparton sétált fura, fehér gyolcs ruhában, turbánnal a fején. Gondoltam, mit csinálhat ott? De annyira kellemes volt a zene, annyira magával ragadott, hogy beindult a fantáziám. Így lett ő a női főszereplőm - meséli Varga Barnabás. A könyv Duális világ címmel a napokban látott napvilágot. Ez már a második regénye, korábban pedig egy novelláskötete is megjelent. A szerző életútjának érdekessége, hogy 50 éves kora után kezdett el írni. Addig vállalkozást épített, ipari porfestéssel foglalkozó, feleségével közösen működtetett cégeik közel 40 főnek adnak a mai napig munkát. Egész fiatalon, főiskolás korában is írogatott, de a vállalkozói élet nehézségei közepette – napi 10-12 órai munka – képtelenség lett volna az irodalomnak hódolnia, vallotta be lapunknak. (A Varga Barnabással készült podcast a Borsod Online-on meghallgatható Az arany középút létezik címmel – a szerk.)

– Azt szokták mondani, hogy jó vállalkozó éjjel-nappal dolgozik. Mindennapos volt az életemben a stressz. Aztán rátaláltam a meditációra, mely során egy fantáziavilágba kerül az ember. Majd jött az írás. Ennek 10-15 éve.

Varga Barnabás az első novellák után ezt sem szerette volna félgőzzel csinálni, tanulni kezdte magát az írást. Íróképző tanfolyamra, íróműhelybe járt, majd a Kodolányi János Egyetem szépírói kurzusát is elvégezte: tanulta a szakma alapjait. Novellái több irodalmi folyóiratban is megjelentek. Ekkor már úgy érezte – tanárai, családja is biztatta – könyvben jelentet meg egy csokornyit novelláiból.

Duális világban

Aztán jött az első regény – mint magyarázza, a novellák sűrűsége, feszessége miatt szeretett volna kicsit szabadabban írni – a regény a Bükkszentkereszten garázdálkodó bérgyilkosokról, Az erdő rejtekén címmel jelent meg. Most pedig itt a második, a Duális világ. A regény főszereplője az említett portugál, ezotériával foglalkozó hölgy, aki szinte kopogtatott a szerző gondolataiban, hogy írjon róla. A férfi főszereplőket szerinte könnyebb volt megmintázni, hiszen nagyon sok menedzserrel találkozik, akik mintául szolgálhatnak. A hölgy és a másik világ találkozásáról szól a könyv, felmerül, van-e, lehet-e közöttük kapcsolat, létezik-e az arany középút. Varga Barnabástól még megtudjuk, a rá jellemző sztorizás, humor jellemző erre a könyvére is, akárcsak a korábbi írásaira.

Kérdeztük tőle, több idő van-e az írásra, mint a korábbi években. Elárulta, két felnőtt gyermekük már egyre nagyobb részt vállal a cég életében, a vállalatvezetés gondjai azonban rendszeresen elérik. De van néhány nap és a szabadság ideje, amit igyekszik az írással tölteni. Mint például most, amikor megjelent a könyv, és végre bemutathatja, a hamarosan, június 13-tól 16-ig tartó könyvhét idején több időpontban és helyszínen is találkozhatnak majd vele az olvasók, például Miskolcon, június 14-én délután 5 órától a Géniusz Könyváruház pavilonjánál, az Erzsébet téren.