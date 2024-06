Puskával, gyalogsági ásókkal küzdöttek egymással a katonák Háromhután szombaton. Persze mindezt csak egy bemutató kedvéért tették a „Bakaélet” elnevezésű hagyományőrző nyílt nap résztvevői a Vitéz Csupka Károly Hadimúzeum udvarán. Verbovszki Dániel, a múzeum létrehozója a boon.hu-nak elmondta: – a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körrel – amelynek maga is tagja – összefogva szervezték meg az eseményt, hogy bemutassák az első és második világháborús katonaélet egyes elemeit.

Fontos a hagyományőrzés

Ennek keretében voltak alaki-, egyenruha-, felszerelés-, fegyver-, valamint harcászati bemutatók, emellett a múzeum kiállítási anyagát is megtekinthették a látogatók. Hozzátette: tavaly is volt már egy táboruk a múzeumnál, ám akkor még csak az épület volt kész, a kiállítási anyag hiányzott. A szombati rendezvényt pénteken megelőzte egy feladatokkal tarkított túra a környező hegyekben. A mostani alkalommal összekötötték az egyesület gyakorlati foglalkozásait azzal, hogy egyben a múzeumot is népszerűsítették.

Háromhuta ugyanis a turisták által közkedvelt település, főleg hétvégenként keresik fel sokan a festői környezetben található, rendezett kistelepülést, őket igyekeztek becsábítani annak érdekében, hogy minél többen megismerjék az alig két hónapja átadott hadimúzeumot. Mint korábban már írtunk róla, a Vitéz Csupka Károly Hadimúzeumot Verbovszki Dániel hozta létre egy tízéves kutatói és gyűjtőmunka eredményeként. A parasztházat némi pályázati támogatással, valamint családja kétkezi munkájával újította fel. A benne látható tárgyak pedig több forrásból kerültek a múzeumba, amely így méreteihez képest meglepően széles körű képet tud adni a világháborúk emlékeiből. Az alapító kiemelte: eddig főként hétvégén tudták fogadni a vendégeket, de nyáron megpróbálják megoldani, hogy hét közben is nyitva lehessenek két-három napot.

Meglepődnek a látogatók

A látogatók visszajelzései eddig egyértelműen pozitívak – erősítette meg tudósítónknak Üveges Zsolt hagyományőrző őrvezető, aki szombaton is szakértő tárlatvezetést biztosított az érdeklődőknek. Mint elmondta, a kiállított tárgyak jelentős része Háromhutáról, valamint a település környékéről származik. A fegyverek mellett például dokumentumokat, katonaládákat, kitüntetéseket, egyenruhákat, tüzérségi lőszereket és egyéb felszereléseket, valamint még egy, a két világháború közötti leventék kiképzésére használt motort is láthatnak a látogatók. A múzeum melletti füves részen szombaton bemutatták egy második világháborús katona felszerelését. Ezek utángyártott eszközözők, amelyeket a rendezvény résztvevői megfoghattak és kipróbálhattak.