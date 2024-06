Hatvan é(r)v Miskolc: ez a címe Jacsó Pál kötetének, amely az idie könyvhétre jelent meg, és amelynek bemutatója június 27-én, csütörtökön, délután 5 órakor lesz az Avasi Présházban. A szerzővel Kováts Ágoston és Kováts Bence, a Miskolc utcáin platform szerkesztői beszélgetnek. A kötetből az Éltető Lélek Irodalmi Kör és a Sl@m-be-szél Produkciós Iroda tagjai olvasnak fel részleteket, az esten a borokat a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület tagjai szolgálják fel kis vendéglátás keretében.

"Gyerekkoromtól fogva rajongok a lovakért. Közel tíz évig tartottam néhány lipicait, és volt cca. másfél hektárnyi szőlőm is. A kétkezi munka sem áll távol tőlem. Nem mondtam le arról az álmomról, hogy a közeljövőben legyen valahol egy kis parasztházam pincével, egy kevéske szőlővel, meg két-három lóval a domb aljában. Legjobban a szőlőhegyen tudok kikapcsolódni. A várost és a tömeget nem igazán kedvelem. Ezért örültem annak, hogy Miskolc polgármestere megálmodta a mintegy ezer pincét magában foglaló avasi pincesoron a hegygazda intézményét, amit azóta Magyar László barátommal együtt vezetünk. Remélem, lesz sikeres folytatása. A megbízásnak is, meg az írásnak is." - írta fűlszövegként Jacsó Pál a könyvéről, aki amellett, hogy hegygazda, ügyvédként dolgozik.