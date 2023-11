A várt összegnek mindössze harmadát kapta meg a Műút: most született meg a döntés arról a pályázatról, amit művészeti és kulturális folyóiratok működési támogatására írtak ki. Jenei Lászlótól, a miskolci irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat főszerkesztőjétől megtudtuk, a döntés rendkívül nehéz helyzetbe hozta a lapot.

Korábban a Petőfi Kulturális Ügynökség, most ugyanerre a forrásra a Magyar Kultúráért Alapítvány írta ki a pályázatot. Az elmúlt években a Műút a meghívotti körben szerepelt – a többi nagy irodalmi folyóirattal, így például a Kortárssal, a Tiszatájjal, a Jelenkorral, az Alfölddel együtt –, azaz nem kellett „pályázni” az összegre, csak egy évre előre költségvetést készíteni, majd évente elszámolni. Az idén azonban mindenféle indoklás és értesítés nélkül kikerültek ebből a körből, így az úgynevezett nyílt kiírásra pályáztak. Az eredményhirdetés sokáig késett, most pedig kiderült, jóval kevesebbet ítéltek meg a pályázott összegnél.

Évi négy lapszámra elég

– Ez nagyon rossz hír. A korábbi évekhez hasonlóan a hagyományaink ápolását biztosító támogatásra számítottunk – mondta lapunknak Jenei László. Az összeg jelentős megszorításokkal is csupán évi négy lapszám megjelentetésére elegendő ebben a projektidőszakban. A Műútnál elvi kérdés, hogy a szerzői honorárium nem maradhat el, így a nyomdaköltség mellett ezt is fizetniük kell, de hogy miből fizetik ki a szerkesztői honoráriumokat (rovatvezetők, tördelés, korrektúra és a többi), könyvelést, logisztikai tételeket, még kérdéses. – A szerkesztőkkel már megállapodtam, kényszerűségből az éves projektidőszak 12 hónapjából kilenc hónapban nem kapnak honoráriumot. De ezt így méltatlan megoldás, ma már nem lehet ilyen kiemelkedő szinten kvalifikált szakembereket ingyen munkára kérni.

A márciusi lehet a búcsúszám?

– Decemberben megjelentetjük az elmaradt két lapszámunkat, melyeknek Budapesten és Miskolcon is lesz bemutatója. A Műút-könyvek sorozatból két könyv is megjelenik még decemberben, valamint egy digitális mellékletet is kiadunk a Miskolci Nemzeti Színház bicentenáriuma alkalmából. Majd márciusban tudunk még kiadni egy – szokásosnál terjedelmesebb – lapszámot. Ha nem kerülünk vissza a meghívotti körbe, attól tartok, ennyi lesz a Műút, és nincs tovább, ez lesz a búcsúszám. Már most a legrangosabb hazai írók, költők küldik anyagaikat, egyfajta demonstráció is ez.

Jenei László hangsúlyozta, ezzel egy 17. évébe lépő vidéki irodalmi és művészeti központ, erőtér veszne oda, minden hazai és nemzetközi kapcsolati tőkéjével, hagyományaival. Miskolc lekerülne az irodalom térképéről.

Talán beállnának a Műút mögé

A főszerkesztő hozzáfűzte, a Műút az MTA döntése alapján 2019-től tudományos, lektorált fórumnak minősül, ezt soha egyetlen miskolci irodalmi folyóiratnak nem sikerült elérnie, és most ez is odaveszhet. A jövő évi támogatásokban bízhatnak már csak, és bár volt már a lap történetében számos nehéz év, a most történtek nem töltik el optimizmussal, mondta lapunknak Jenei László.

S még hozzáfűzte: a kiadó megkeresett egy céget, – akik majdnem helybélinek számítanak, de legalábbis a régió legnagyobb cége –, hogy nem állna-e be a Műút mögé, mint főszponzor. Mindkét márka szinte a semmiből lett pár év alatt az adott terület országosan legjelentősebb képviselőjévé a vármegyéből. A tárgyalások folynak, hamarosan kiderülhetnek a részletek, a Műút bízik a sikerben.