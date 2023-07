Ezen a varázslatos orgonakoncerten a jazz rock hangzás és a híres Hammond orgona olyan magyar- és világslágerek megszólaltatásában segédkezik majd, mint az Egyedül blues (EDDA), a Szólj rám, ha hangosan énekelek (LGT), a The Best (Tina Turner), vagy az I Want To Break Free (Queen).

A különleges helyszínre való tekintettel érdemes felkészülni a kintitől eltérő hőmérsékletre: a barlang állandó hőmérséklete +12 Celsius, ezért fontos a réteges öltözködés, meleg ruha, bakancs, vastagtalpú cipő, esetleg pléd.

A koncerten fellépő művészek mind illusztris karriert tudhatnak maguk mögött. A sokoldalú énekesnőként ismert Wolf Kati „Szerelem miért múlsz” című dala a MAHASZ 2019-ben kiadott összesített rádiós játszási listája alapján a legtöbbet játszott dal volt a 2010-19-es időszakban. A művésznő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon, Düsseldorfban, a „Szerelem miért múlsz” angol változatával (What About My Dreams?).

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra (BJO) Magyarország legnépszerűbb big bandje. A zenekar minden tagja végzett jazz zenész, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen stílusban képesek legyenek zenélni. A zenekart a Jazzma.hu szavazásain a közönség és a kritikusok több ízben az év big band-jének választották. A zenekar olyan könnyűzenei koncerttematikákat tart műsorán, melyek meghatározó alakjai Szörényi Levente, Tóth Vera, Wolf Kati, Kocsis Tibor és Malek Andrea. A BJO emellett olyan amerikai művészekkel dolgozott együtt, mint Al Di Meola, George Duke, Raul Middón, Joe Lovano, Jane Monheit és Peter Erskine.

Csanyi Zoltán a ’80-as években népszerű Kaszakő együttes tagja volt, majd Las Vegasban épített karriert, hazatértével pedig új színt hozott a magyar jazzéletbe. Külföldi pályafutásának hatásai hazai ténykedésében is tetten érhetők. Erőteljes latin és R’n’B hatásokkal tarkított szerzeményei és lendületes előadásmódja sajátos stílust képviselnek.