A két diákszínjátszó közösség közötti kapcsolat hét éves múltra tekint vissza, amelynek keretében minden nyáron együtt táboroznak a fiatalok, a táborok végén pedig gálaelőadás keretében mutatják be azokat a színdarabokat, amelyekre közösen készültek fel.

Fotó: BSZA

Az idei táborról a sárospataki diákszínpad vezetője, a református gimnázium irodalomtanára, a szervező, Csákiné Győri Beáta lapunknak elmondta: korábban egy fesztiválon ismerkedtek meg a kovásznaiakkal, majd a pataki gimnázium igazgatója, Nagy-Baló Csaba meghívta az erdélyi csoportot Sárospatakra. Azóta – a koronavírus-járvány miatti korlátozások időszakát kivéve – minden esztendőben szerveznek közös tábort hol egyik, hol pedig másik helyszínen, így volt a mostani már a hatodik alkalom – közölte a szervező.

Fotó: BSZA

Hozzátette: Sárospatakon, a református gimnáziumban hét éve éledt újjá a gimnáziumi színjátszás hagyománya és az erdélyi kapcsolat is sokat segített nekik a fejlődésben, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum csoportja ugyanis kimondottan magasan jegyzett közösség ebben a kategóriában. Egyebek mellett színésztréning gyakorlatokat, játékokat tanultak tőlük, vagy akár színpadi mozgást is. A szervező kifejtette: a tábor sok munkával és sok szabadidős programmal zajlik általában, ez történt most is. A közösen eltöltött egy hét előnye legfőképpen az, hogy ilyenkor a diákok a színjátszásra tudnak koncentrálni, nem befolyásolja őket az a fajta tanulás miatti stressz, időhiány, ami a tanévközi próbákon. Ez meglátszik a teljesítményükön is, ugyanis látványos a fejlődés egy-egy diák esetében.

Fotó: BSZA

A táborok során a fiatalok szakemberek segítségével megtanulnak szépen beszélni, bánni a testükkel, önbizalmat nyernek, és nem utolsósorban barátokat szereznek – sorolta az előnyöket Csákiné Győri Beáta. Ennek fenntartásában az is segít, hogy a táborokon túl olykor-olykor fesztiválokon is találkoznak egymással a gyerekek – fűzte hozzá. A színjátszó táborban részt vevő diákokkal idén is tapasztalt szakemberek foglalkoztak. Köztük Molnár János, a kovásznai csoport vezetője, akinek már több mint három évtizedes múltja, tapasztalata van ebben a műfajban és nagyon sok fesztivált nyert már a csoportjaival. Rajta kívül Varga Sándor, a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának színművésze, valamint a marosvásárhelyi rádió munkatársa és művészeti egyetem oktatója, Gyéresi Júlia segítették a résztvevők fejlődését.