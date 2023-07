A kultúrára áldozni kell

Azt a célt, amit már 2019-ben is megfogalmaztak, hogy Miskolc kulturális életét és fesztiválváros jellegét tovább erősítik, szeretnék továbbvinni. Fontos, hogy a kultúrára áldozzon az önkormányzat még a nehéz gazdasági helyzetben is – mondta Veres Pál polgármester. A nyár különösen alkalmas arra, hogy pezsgő életet vigyenek a belvárosba, melyre kiváló példa a dixie és jazz fesztivál, aminek kezdetei a Diósgyőri várhoz vezetnek. Sajnos néhány évre feledésbe merült, de köszönhetően a zenerajongó miskolci közönségnek és lelkes zenészeknek visszatérhetett a fesztivál a város életébe – tette hozzá a polgármester.

Mindenütt Miskolcot képviselik

Évtizedekig partnerei voltak a Benkó Dixieland Band-nek, majd társszervezői is a nemzetközi fesztiválnak, amely a várhoz kötődött – hangsúlyozta Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band vezetője. Erről az időszakról minden alkalommal meg is emlékeznek olyan dalok megszólaltatásával, amelyek Benkó Sándor nevéhez kapcsolhatóak. 2017-ben a régi tradíció nyomán megteremtették a belvárosban a dixie fesztivált. A gyümölcsöző kapcsolat a Miskolci Kulturális Központtal tavaly kezdődött, amikor eldöntötték, hogy továbbra is együttműködnek majd. Miskolcot pedig még sok évig szeretnék képviselni nemcsak hazánkban, de a világban is. Régóta terveznek az együttessel - az Egyesült Államokba, a jazz fővárosába - egy New Orleans-i utazást, ahová elvinnék a város hírét – tudatta Balla Miklós.

Új elemekkel bővült

Nagyon régóta dédelgetett álom egy olyan fesztivál, amelynek igazi házigazdái lehetnek – emelte ki Szeghő Zsolt, az együttes alapító tagja, basszusgitárosa, a fesztivál főszervezője. A rendezvény koncepciója a Miskolchoz kötődő zenekarok és szólisták megszólaltatása mellett a szomszédos országok művészeinek meghívása is. A három nap alatt összesen 11 koncert lesz a programban, két helyszínen és valamennyi koncert ingyenes. A stílusok váltakoznak, de a zenészek ugyanazok, így kerül sor a vasárnapi egyedülálló gyermekkoncertre is délelőtt 10 órától, ahol népszerű rajzfilm és mesefilm zenék szólalnak meg – mondta Szeghő Zsolt. De nem az egyetlen újdonság, hiszen a nyitó napon, pénteken délután 3 órától hamisítatlan New Orleans-i hangulatban telik majd az a dixie parádé, amely egy felvonulás, ahol az együttesek a virágórától a nagyszínpadig menetelve zenélnek majd. Ugyancsak érdekes produkciónak ígérkezik szombaton a virágóra körüli zenélés, amelyről rövid videoklip is készül a közösségi média felületekre.

Ez a fesztivál a legkisebbektől az idősebb korosztályokig mindenkinek elérhető és sokszínű zenei élményt kínál – mondta Majorné Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ (MKK) igazgatója. A rendezvény a város támogatásával, az MKK-val együttműködve valósul meg. Kifejtette: tavaly kapcsolódtak össze a Miskolc Dixieland Band-el, de már akkor tudták, hogy ebből hosszú távú partnerség lesz.

