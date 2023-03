A 26. Miskolci Téli Tárlat ünnepélyes megnyitására 2023. április 1-én, szombaton délelőtt 11 órára várják az érdeklődőket. A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria eseményét kétévente rendezik meg. A tárlat a Miskolci Galéria Rákóczi-házában nyílik meg, április elsejétől a hónap végéig látogatható hétfő kivételével mindennap 9–17 óráig.

Télen nem tudták nyitva tartani a Miskolci Galériát a város takarékossági intézkedései miatt, ezért hozták azt a döntést, hogy a Téli Tárlatot tavasszal rendezik meg. A nevén azonban nem szerettek volna változtatni, hiszen a név kötelez, így ismeri mindenki az eseményt – mondta megkeresésünkre Kónya Ábel képzőművész, a Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője.

Kónya Ábel

Fotós: Ádám János

A Téli Tárlat hagyományosan mindig szombati napon nyílik, ezért esett most a választás április elsejére. Azért teszik hétvégére a megnyitót, hogy minél többen el tudjanak jönni akár az alkotók közül is, hiszen ez egy díjátadó is egyben – emelte ki. Nagy érdeklődésre számítanak már magán a megnyitón is. A tárlaton nemcsak miskolci, hanem a régió művészeinek, illetve azoknak az alkotásai láthatók majd, akik valamilyen módon kötődnek a Miskolci Galériához – hangsúlyozta Kónya Ábel.

Nyitott és sokszínű anyag

Erre a tárlatra képzőművészek adhatnak be munkákat szabadon. Ezeket a zsűri szelektálja, bocsátja a kiállításra.

A válogató zsűri tagjai Kákóczki András művészettörténész, Kishonthy Zsolt művészettörténész és Lenkey-Tóth Péter festőművész voltak. A díjzsűri tagjai pedig Kishonthy Zsolt, Kónya Ábel és Lenkey-Tóth Péter. 115 beadó 262 darab munkával pályázott, a zsűri végül 62 művész 108 alkotását ítélte kiállításra érdemesnek. A döntés referenciáiban nagy az átfedés, vagyis könnyen egyetértésre jutottak abban, melyek azok a művek, amelyek izgalmasak és szakmailag is azt a színvonalat képviselik, amelyet szeretnének bemutatni – vélekedett Kónya Ábel.

Ezzel együtt a kiállítóhely nagysága is meghatározza, hogy mely művek kerülnek végül a tárlatra, melyet a galéria két nagytermében rendeznek be. Műfaji megkötés nincs, bármilyen művészeti alkotás helyet kaphat a kiállításon a kétévente megrendezett Téli Tárlat hagyományai szerint. Az installációk esetében döntő lehet, hogy a tér be tudja-e fogadni. Alapvetően dominálnak a festmények, de grafikák, egy installáció, fotók és kisplasztikák, illetve kerámiák is lesznek az idei tárlaton.

Több díjat is kiosztanak

Hagyományosan ekkor adják át Miskolc Nagydíját, amely a fődíj. Vannak még díjalapítók, akik szintén egy-egy alkotót részesítenek majd elismerésben. Ezek között vannak alkotóházas, művésztelepi, illetve kiállítási lehetőségek is.

Idén két magánfelajánlás is lesz. Továbbá cégek is szponzorálják a művészeket – tudtuk meg Kónya Ábeltől.

Idén kevesebb az absztrakt, több a figurális ábrázolás a kiállítási anyagban, de ebben is vannak vonulatok. Némelyik alkotás szimbolikusabb, mások közelebb állnak a valósághoz. A világban fellelhető tendenciák visszaköszönnek a témaválasztásban. Nem tűntek el a művészetből a könnyebben felismerhető elemekből álló művek. Ami közös nevező, hogy mindegyik alkotás kommunikál a nézővel valamilyen módon – hangoztatta a képzőművész.

Állandó kiállítók

A kétévente ismétlődő Téli Tárlat ismérve, hogy csak olyan munkákat válogatnak be, amelyek az előző kiállítás óta születtek. Az is a rendeltetése valójában az eseménynek, hogy bemutassa, a Miskolchoz vagy a Miskolci Galériához kötődő képzőművészek éppen mivel foglalkoznak, hol tartanak, változik-e a technikájuk. Hiszen jó néhány alkotó van, akiknek már sokadik Téli Tárlata lesz ez – mondta Kónya Ábel.

A tárlaton két olyan művész alkotásai is helyet kaptak, akik már nem élnek. Rézművesné Nagy Ildikó grafikusművész, tanár 2021-ben hunyt el, két 2020-ban készült műve látható majd a kiállításon. Valamint Kabai Lóránt miskolci költő, képzőművész, akinek a napokban lett volna a születésnapja, nemrég távozott el fiatalon. Ő még ősszel beadott három munkát, amelyek szintén a tárlat részét képezik – tudatta a tagintézmény-vezető.