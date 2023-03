„Az agyagmívesség mai mesterei” címmel nyílt fazekas kiállítás megnyitóján elsőként dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere köszöntötte a vendégeket. Kiemelte, egy olyan tárlat megnyitójának részesei a jelenlévők, amellyel az egyik legősibb mesterséget ünneplik, illetve a kiállított tárgyak akár 8 ezer évvel ezelőtt is megszülethettek volna. Hozzátette, óriási dolog, hogy mind a mai napig és fiatalok is űzik ezt a mesterséget – számolt be róla a Mezőkövesd.hu oldal.

Ezt követően Tállai Andrása térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, kiemelve: Mezőkövesd a népi kultúra fellegvára, hiszen három olyan szülöttje van a városnak Takács István, Hajdu Ráfis János és Kisjankó Bori személyében, akiknek a tevékenységét múzeum örökítette meg.

A kiállítást Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a magyar népművészet nagyon gazdag, és minden tájegységre más stílusjegy jellemző, ezt bizonyítja a fazekas kiállítás is.

A tárlat szakmai megnyitóját dr. Vida Gabriella, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa tartotta, aki elmondta, a kerámiatárgyak használata a neolitikum óta része az emberi kultúrának a világ minden részén, nem véletlen, hogy a régészeti leletek többsége is kerámia. A szakember emellett a Fazekas család és Fehér Tibor munkásságáról is beszélt.

A tárlatot június 24-ig lehet megtekinteni a Matyó Múzeumban.