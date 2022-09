A miskolci Sky Fanatic zenekar augusztusban, fennállásának tizedik évéhez érkezett. A jubileumhoz kapcsolódóan nyáron új klippel jelentkeztek, amelyről mi is beszámoltunk portálunkon. Október elsején, szombaton pedig születésnapi koncerttel várják a közönséget a miskolci Helynekem színpadán.

– Idén 10 éves a zenekarunk, ami hatalmas nagy öröm számunkra, hiszen ahogy szokták mondani legalább ennyi idő kell egy csapat befutásához és persze minket sem kerültek el az akadályok mégis együtt van a mi kis családunk – mondta Nahaj Péter, az együttes frontembere. – Az elmúlt évtizedben, amit így meghökkentő is kimondani, láttuk egymást felnőni, megéltük az élet nagy pillanatait és közös kalandokat is szereztünk bőven. Úgy gondolom, hogy ez a mostani csapat az, akikkel ténylegesen egy úton járunk – tette hozzá az énekes. – Természetesen minden egyes volt tagunknak hálásak vagyunk, hiszen mindenkitől kaptunk egy kis útravalót és barátként váltunk el. Október elsején ezeket a falatkákat szeretnénk egy igazi 10. születésnapi koncertté összegyúrni és együtt megélni a kedvenc közönségünkkel, a kedvenc városunkban, Miskolcon. Ez a koncert azért is lesz különleges, hiszen tőlünk soha nem látott show elemekkel színesítjük a koncertet és olyan vendégekkel, akik végig kísérték az utunkat, mint például a példaképeink a Ladánybene 27 két oszlopos tagja László M. Miksa és Bodnár Tibor, továbbá a Before The Last zenekarból barátaink: Kacsenyák Gábor és Nahaj Máté, valamint egy igazi legendás zenekar a Kabinet Rt. Szóval ebben a buliban lesz sírás, nevetés, öröm és boldogság azokkal az emberekkel, akik nélkül nem lehetnénk most itt – fogalmazott Nahaj Péter.