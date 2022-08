A Kerekdomb Fesztivál idén szeptember 16-a és 18-a között nyújt hasznos és érdekes kikapcsolódást művészetkedvelőknek, a bor és a gasztronómia iránt érdeklődőknek, családoknak és sportolni vágyóknak egyaránt.

Péntektől vasárnapig

„Idén is összművészeti fesztivált hoztunk el Tállyára - mondta Oszkó-Jakab Natália, a fesztivál igazgatója.

”Találkozhatunk itt a Margaret Island együttessel, vagy Pokorny Lia nagyszínházi előadásával és lesznek komolyzenei koncertek is, a Cziffra100 programsorozatban. Összesen 17 pincét járhatunk végig borútlevéllel a településen, illetve gasztrokulturális eladásokon is részt vehetünk.”

Fellép a többi között Caramel, Blahalousiana és Palya Bea. Az evangélikus templomban koncertet ad a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vagyis a jazz, a könnyű- és komolyzene mellett világzenei élményeket is kínál a háromnapos program.

Aktív időtöltés is szerepel a kínálatban, így futók is nevezhetnek, de regisztrálni lehet majd vizes programokra is, például izgalmasnak ígérkezik az evezés, amelynek terepe természetesen a Bodrog lesz.

„Teljesen új programokkal készültünk, a helyszínek is újrarendeződtek, három nap alatt megközelítőleg 100 programmal várjuk a Tállyára látogatókat” – emelte ki a fesztiváligazgató. Emellett mesterségbemutatókkal, kézművesprogramokkal is készülnek a szervezők.

A részletes program itt olvasható.