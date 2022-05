A Budapesti Fesztiválzenekar Ózdon ad koncertet május 6-án.

Új kihívások

A hangverseny este 6 órakor kezdődik a város evangélikus templomában. A hangversenyen Johann Philipp Förtsch, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach művei csendülnek fel. A szólisták Kalafszky Adriána (szoprán), Gavodi Zoltán (alt), Mészáros Péter (tenor) és Najbauer Lóránt (basszus) lesznek. Közreműködik a Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese. Vezető: Lesták Bedő Eszter.

A fesztiválzenekar számára különösen fontos a közösség­építés. Az elmúlt több mint harminc évben az együttes és közönsége nagy, zeneszerető családdá nőtt, amely folyamatosan bővül, és együtt éli át az évek során megszületett egység erejét, adta hírül a zenekar.

Közösségi heteik egyik célja eme család gyarapítása, a már meglévő közösségek összekovácsolása és megerősítése, valamint újak létrehozása a zene erejével.

Rengeteg olyan muzsikára nyitott ember él az országban, akit csak a kilométerek és az idő hiánya választ el a fesztiválzenekar nyújtotta élménytől. A zenészek nekik is segítenek azzal, hogy a helyi templomokba viszik ingyenes koncertjeiket. Művészeik a nagyzenekari játék mellett folyamatosan új kihívásokat keresnek. Öt évvel ezelőtt alakult meg az autentikus barokk hangszereken játszó régizenei együttesük, amelynek produkciói meghatározó részét képezik évaduknak és közösségi tevékenységüknek is. És mi illene a barokk zenéhez jobban, mint a templom szellemisége, hangulata és akusztikája? Az együttes 2014 nyarán indította útjára templomi koncertsorozatát, azóta katolikus, református és evangélikus közösségeket is felkeresett. Legelső hangversenyüket a budapesti Deák téri templomban adták. Országjárásuk alatt sok helyen megfordultak Pannonhalmától Soltvadkerten át Sellyéig, sőt egy kis erdélyi faluig, Kaplonyig is eljutottak. Programsorozatuk az első másfél évben Bach kantátáira épült, a repertoár később további barokk zeneszerzők műveivel és új műfajokkal bővült.

A fesztiválzenekar örömmel ápolja ezt a nagy múltú zenei tradíciót, és boldogan osztja meg az arra nyitottak közösségével.



(A borítóképen: Najbauer Lóránt is fellép az ózdi koncerten | Fotó: MW)