– A 24 év alatt több mint 40 iskolából 4000 gyerek vett részt a megmérettetésen. Az első alkalomra Rozsnyóról és Rimaszombatból is érkeztek versenyzők, az akkori kisiskolások ma már felnőttek – emlékezett vissza Dienes Mária, a fórum elnöke.

10 kategória

– A versenyt évről évre a 7–18 éves korosztály körében, 10 kategóriában szervezzük meg. Meghívást a területi elődöntőkön legjobban szereplő diákok kapnak: így érkeznek majd hozzánk az encsi körzet legjobbjai, Kazincbarcikáról és környékéről, valamint a határon túli területekről Szlovákiából, Erdélyből, illetve Kárpátaljáról – tette hozzá az elnök. Két éve a járvány miatt nem tudtuk megszervezni a versenyt, örülök, hogy idén semmi sem akadályozta.

Dienes Mária a rendezvényről kiemelte: – Április 23-án az eredményesen szereplő tanulók és felkészítő tanáraik értékes könyvjutalmat kapnak, valamennyi versenyző oklevéllel térhet haza. A határon túli területekről érkezőket vendégül látjuk. A versíró verseny díjait is ekkor adjuk át, melyet 2015- ben hirdettünk meg először. Évfordulónk tiszteletére kiadtuk a díjazott verseket, nagyon szép lett a kiadvány. Az eltelt évek bizonyítják, hogy szükség van arra, hogy a legjobbak egy rendkívül színvonalas verseny keretében összemérjék tudásukat. A rendezvény lehetőséget ad az iskolák közötti kapcsolatok kiépítésére is, illetve szakmai tapasztalatcserére a különböző települések pedagógusai között. Fontos megjegyezni, hogy 2020-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba is bekerült az Egressy Béni nemzetközi vers-, prózamondó és versíró verseny.