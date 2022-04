A magyar történelem egyik meghatározó eseménye, az 1241. április 11–12- én a tatár sereg ellen vívott vesztes muhi csata magyar hőseinek emléket állítandó építették meg Muhi határában a dombot, amely jelképes sírhalom.



Felidézi a történteket



Az elhunytak emlékére ide-oda dőlő fakereszteket helyeztek el, a halom közepén pedig egy kettős kereszt magasodott, amelyre egy lélekharangot is szereltek. Az egyik kereszten egy szárnyas angyal is vigyázott a hősök emlékére. A halom közepén lévő kráterből hatalmas reflektorok is megvilágították a kettős keresztet. Az utóbbi időben végzetesen leromlott az emlékpark állapota. Állami hozzájárulásból azonban sikerült felújítani az emlékhelyet, amely a csata 777. évfordulójának évében már régi pompájában fogadta a látogatókat.

Régi hagyomány, hogy az emlékparkban rendezvényekkel emlékeznek meg egykori hőseinkről. A koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben kevesebb megemlékezés volt.



(A borítóképen: Ilyen volt egykor a bajvívás)