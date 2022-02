Elkezdődött a jegyvásárlás a Miskolci Nemzeti Színházban a márciusi előadásokra, ezért ha akkorra néznének ki valami programot, és semmiképpen sem szeretnének lemaradni róla, itt az ideje, hogy megváltsák jegyeiket.

De most koncentráljunk az előttünk álló hét napra! A Nagyszínházban látható lesz például a Déjà Vu, amely előadás arra tesz kísérletet, hogy néhány tipikus karakter és a korra jellemző zenék és táncok segítségével felidézze az utóbbi százhúsz év magyar történelmének szomorú vagy felemelő epizódjait. A produkció különlegessége, hogy szavak nélkül, csupán a tánc, a mozgás és a zene segítségével idéz meg korokat, dédszüleink, nagyszüleink, szüleink történeteiből ismerős sorsokat, olvasható a színház weboldalán. Műsoron van a Producerek című musical, mely decemberben és januárban is a hónap előadása lett, és egészen biztosan felhőtlen szórakozást ígér.

A Játékszínben látható lesz A lány, aki hozott lélekből dolgozott, ami a Nézőművészeti Kft. vendégjátéka. Egy nő története. Egy nő lányának a története. Egy nő anyjának története. Egy nő apjának a története. Egy kapcsolat története. Egy másik kapcsolat története. Ha mindkét oldalról elveszünk mindent, akkor marad az X. Háy János az illúziókat veszi el és amit cserébe ad, az az igazság. Hogy ez tetszik-e, avagy sem: az = X, írja a darabról weboldalán a Színház. Megnézhetjük a bemutatóját a Mádi László: Verso / Újvári Milán: Show című darabnak, valamint egy érdekesnek ígérkező verses estet is eltölthetünk a Játékszínben az Egy óra versek közt művészeink társaságában című rendezvénysorozat aktuális előadásán. Itt a közönség minden esetben egy rendkívül igényesen összeállított irodalmi műsornak lehet tanúja, ahol előadásról előadásra elmélyülhet a magyar- illetve a világirodalom szépségeiben, így vélhetően most is ilyesmivel várja a nézőket az est házigazdája, Fandl Ferenc.

A Kamarában a Feketeszárú cseresznye című Hunyady Sándor-színművet láthatjuk, és a héten Kakaókoncert is lesz a Nagyszínház nézőtéri társalgójában, természetesen kaláccsal, kakaóval, és igazi zenei élménnyel.

A Művészetek Házában a Jazz Inside zenekar koncertjét élvezhetjük, ami a Standard jazz, latin jazz, és jazz funk stílusokról fog szólni, a gyerekeknek a Hókirálynő című téli mesemusicallel kedveskednek, mely Andersen meséje alapján készült, a Yamaha-bérletesek pedig az évi második előadásra készülhetnek.

Több előadás is bérletes, ezeket jelöltük, figyeljék, az Önök bérlete erre szól-e, le ne maradjanak!

De nézzük, hogyan alakul ez napról napra!

Csütörtök, február 17.

17:00 Egy óra versek közt művészeink társaságában - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

18:00 Déjà Vu – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Herman ifjúsági bérlet, jegyvásárlás lehetséges

Péntek, február 18.

19:00 Jazz inside – Művészetek Háza

19:00 Déjà Vu – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Szabó Lőrinc bérlet, jegyvásárlás lehetséges

Szombat, február 19.

11:00 Kakaókoncert– Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház nézőtéri társalgója

16:00 Hókirálynő – Művészetek Háza

19:00 Producerek (18)– Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

19:00 Feketeszárú cseresznye – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

Hétfő, február 21.

19:00 Yamaha bérlet 2. – Művészetek Háza

Kedd, február 22.

17:00 Mádi László: Verso / Újvári Milán: Show – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. Imre Zoltán program, jegyvásárlás lehetséges.

Szerda, február 23.

19:00 A lány, aki hozott lélekből dolgozott – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Jegyek vásárlására lehetőség van a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában vagy interneten is, illetve a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyirodájában vagy szintúgy interneten is.

Az előadásokhoz jó szórakozást kívánunk!